В рамках проекта «Юбилей И. С. Тургенева в Санкт-Петербурге» состоятся кинопоказы 

Художественный фильм «Ася» режиссёра Иосифа Хейфеца расскажет, как в небольшом живописном городке в южной Германии, где гуляют на праздниках студенты, а поэтические чувства затронуты прекрасными видами горных пейзажей, герой по имени Н. Н. влюбляется в странноватую, диковатую, отличающуюся ото всех девушку Асю. Но она — сильная и настоящая, хотя и наивная. Она отвечает взаимностью на любовь главного героя. В ролях: Юрий Медведев, Елена Коренева, Игорь Косталевский, Вячеслав Езепов. Фото: sovkino.net Начало сеансов: 12:00 и 16:30 Кинокартина «Поездка в Висбаден» расскажет о том, как молодой русский помещик Дмитрий Санин путешествует и приезжает во Франкфурт, где увлекается итальянской девушкой Джеммой, дочерью хозяйки кофейни. Они влюблены друг в друга настолько, что приходят к серьёзному решению: пожениться. Однако на свадьбу нужны средства, и Санин хочет продать поместье. Покупательница поместья — жена его старого друга Мария Полозова, в которую влюбляется Санин… Фото: ovideo.ru В ролях: Зиновий Герд, Елена Серопова, Наталья Лапина, Александр Жигунов, Владимир Шевельков, Евгений Герасимов Начало сеансов: 14:30 и 19:00 Вход по пригласительным билетам.