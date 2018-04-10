Ещё
Объявлены победители анимационной премии «Икар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены победители анимационной премии «Икар» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Вчера в Москве назвали имена победителей национальной анимационной премии «Икар». Премия вручается с 2014-ого года за достижения и вклад в развитие российской анимации.
Восьмиминутный мультфильм «Теория заката» (режиссер Роман Соколов) получил награды в четырех номинациях, в том числе и в главной. Это мультфильм о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день.
Источник: Журнал Сеанс
Лучшим мультфильмом, вышедшим в прокат, стала картина «Знаешь, мама, где я был?» (режиссер Лео Габриадзе). Это автобиографический мультфильм о Грузии в послевоенное время.
Источник: Киноафиша Отечественное
Лучший стартап года — сериал «Бодо Бородо», а лучший персонаж — Джонни Бонни Бо из одноименного мультфильма. Почетный приз «Мастер» вручили драматургу и писателю Жанне Витензон, автору сценариев к мультфильмам «В яранге горит огонь», «Храбрый олененок», «Варежка» и т. д.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: За что наши мультфильмы любят за рубежом
Tlum.ru: последние новости
Как создавались новые «Черепашки-ниндзя» Белль и Себастьян За что наши мультфильмы любят за рубежом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой58
Самые красивые итальянки в истории кино1
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Названы худшие фильмы лучших режиссеров2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение