Объявлены победители анимационной премии «Икар»

Вчера в Москве назвали имена победителей национальной анимационной премии «Икар». Премия вручается с 2014-ого года за достижения и вклад в развитие российской анимации.

Восьмиминутный мультфильм «Теория заката» (режиссер Роман Соколов ) получил награды в четырех номинациях, в том числе и в главной. Это мультфильм о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день.

Источник: Журнал Сеанс

Лучшим мультфильмом, вышедшим в прокат, стала картина «Знаешь, мама, где я был?» (режиссер Лео Габриадзе). Это автобиографический мультфильм о Грузии в послевоенное время.

Источник: Киноафиша Отечественное

Лучший стартап года — сериал «Бодо Бородо», а лучший персонаж — Джонни Бонни Бо из одноименного мультфильма. Почетный приз «Мастер» вручили драматургу и писателю Жанне Витензон , автору сценариев к мультфильмам «В яранге горит огонь», «Храбрый олененок», «Варежка» и т. д.

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