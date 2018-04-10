Самые красивые итальянки в истории кино

Итальянки не зря считаются не только самыми красивыми, но и самыми чувственными девушками мира. Жгучая южная кровь, пышные бедра и яркие, словно летние звезды глаза — кто может устоять перед таким натиском!

Джина Лоллобриджида

Феноменальный успех французского фильма «Фанфан-тюльпан» открыл талант Джины голливудским продюсерам. С этого момента актриса становится настоящим символом итальянского кинематографа — ее знает весь мир, с ней соперничает сама Софи Лорен ! Надо признать, что стремительная карьера в кино была Джиной совершенно заслужена: девушка обладала не только шикарной внешностью, но и ярким талантом.

Орнелла Мути

Орнелла Мути покорила своей красотой не только Италию, но и весь мир. Хрупкая девушка с внешностью невинной куклы в мгновения ока стала звездой экрана — надо сказать, что она и сегодня отличается совсем особенной, яркой красотой.

Моника Белуччи

Забавно, что изначально Моника занялась модельным бизнесом только для оплаты учебы. В первый же год после начала карьеры ее фото появляется на обложке французского Elle , затем следуют приглашения в Лондон и Нью-Йорк, съемки в Париже и Токио. На голливудских подмостках Белуччи также ждал невероятный успех — еще бы, актриса с такой внешностью может вытащить любой фильм исключительно на себе.

Катерина Мурино

Эта итальянская красавица мечтала о врачебной карьере, но не сумела выдержать испытания красотой. В 1994 году Катерина выиграла конкурс «Мисс Италия», после чего (как и Моника Белуччи), забыла об учебе и целиком посвятила себя модельному бизнесу.

Софи Лорен

Помимо выдающейся внешности, Софи обладала незаурядной харизмой. Итальянской красавице буквально поклонялись миллионы поклонников и даже ее имя стало нарицательным обозначением красоты.

Бьянка Балти

Бьянка Балти ворвалась в мир моды подобно сверкающему метеору. После первого же выхода на подиум, ее берут под свое крыло Дольче и Габбана. Бьянка работала со всеми серьезными домами моды мира и неоднократно появлялась в шоу Victoria’s Secret.

Клаудия Кардинале

Классическая роковая женщина. В свое время Клаудиа стала музой великого Федерико Феллини и это при том, что на итальянском актриса почти не говорила.