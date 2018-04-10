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«Поздравляю, бро! Отличный фильм». Давид Луиз — о «Тренере» Козловского
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«Поздравляю, бро! Отличный фильм». Давид Луиз — о «Тренере» Козловского 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Челси» Давид Луиз в Инстаграме опубликовал фотографию с просмотра фильма «Тренер» российского актера и режиссера Данилы Козловского. Бразилец отметил, что ему понравилась картина.
"Какой отличный фильм, показывающий любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей, — написал Луиз. — Поздравляю, бро, Данила Козловский!"
Отметим, что Козловский, для которого «Тренер» — дебют в качестве режиссера, посещал домашний стадион «синих» «Стэмфорд Бридж», а также общался с главным тренером лондонцев Антонио Конте и игроками команды.
Ранее актер говорил, что в финале его фильма российская команда сыграет с английской в Еврокубке на домашнем стадионе «Челси».
Публикация от David Luiz (@davidluiz_4) 9 Апр 2018 в 3:40 PDT
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