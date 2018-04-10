HBO снимут сериал про Instagram

Канал HBO снимет комедийный сериал «Unsubscribed» («Отписавшиеся»), в котором будет показана жизнь девушек, ведущих популярные Instagram-аккаунты. Такая необычная идея принадлежит американской комедийной актрисе и стендап-комику Тиффани Хадиш, которая также выступит продюсером сериала. По ее словам, с помощью этого проекта, она хочет раскрыть тему отношения к красоте, расовой принадлежности, женственности и собственной уникальности через призму популярной соцсети.

Когда начнутся съемки проекта и кто сыграет в нем главные роли пока не сообщается.