HBO снимут сериал про Instagram 

Канал HBO снимет комедийный сериал «Unsubscribed» («Отписавшиеся»), в котором будет показана жизнь девушек, ведущих популярные Instagram-аккаунты. Такая необычная идея принадлежит американской комедийной актрисе и стендап-комику Тиффани Хадиш, которая также выступит продюсером сериала. По ее словам, с помощью этого проекта, она хочет раскрыть тему отношения к красоте, расовой принадлежности, женственности и собственной уникальности через призму популярной соцсети.

Когда начнутся съемки проекта и кто сыграет в нем главные роли пока не сообщается.

Тиффани Хадиш снималась в таких сериалах, как «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Подземка». В 2017 году она выпустила биографическую книгу «The Last Black Unicorn», которая вошла в список бестселлеров по версии The New York Times