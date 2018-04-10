Аристократ-психопат Бенедикт Камбербэтч в трейлере сериала «Патрик Мелроуз»

Звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбербэтч снялся в мини-сериале «Патрик Мелроуз». Канал Showtime выпустил трейлер пятисерийного шоу.

В основу сюжета легла целая серия книг британского писателя Эдварда Сент-Обин о плейбое и аристократе Патрике Мелроузе. Парень, которого в детстве бил отец, пытается справиться с психологической травмой с помощью алкоголя, наркотиков и опасных приключений.

Персонаж Камбербэтча — харизматичный, остроумный, одновременно отталкивающий и трогательный. Никого не напоминает?

Премьера первого эпизода состоится 12 мая.