Воронежцев приглашает посмотреть спектакль «Дядя Ваня» на большом экране

«Школа Театр» приглашает воронежцев на показ спектакля «Дядя Ваня» режиссера Андрея Кончаловского на большом экране.

Спектакль был поставлен в театре имени Моссовета «в классической эстетике, но в неклассической интерпретации». После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с актрисой Воронежского театра драмы имени Кольцова Надеждой Леоновой

Показ пройдет 15 апреля в 17.00 по адресу улица Цюрупы, 34. Вход — чашка кофе или чая в баре (около 200 рублей). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.