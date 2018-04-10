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Воронежцев приглашает посмотреть спектакль «Дядя Ваня» на большом экране
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Воронежцев приглашает посмотреть спектакль «Дядя Ваня» на большом экране 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Школа Театр» приглашает воронежцев на показ спектакля «Дядя Ваня» режиссера Андрея Кончаловского на большом экране.
Спектакль был поставлен в театре имени Моссовета «в классической эстетике, но в неклассической интерпретации». После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с актрисой Воронежского театра драмы имени Кольцова Надеждой Леоновой.
Показ пройдет 15 апреля в 17.00 по адресу улица Цюрупы, 34. Вход — чашка кофе или чая в баре (около 200 рублей). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.
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