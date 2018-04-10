Жанр: драма, военный, биография, история
Страна: Австралия, США Год: 2016
Режиссёр: Мэл Гибсон
Сценаристы: Роберт Шенккан, Эндрю Найт
Продюсеры: Майкл Бэссик, Лоуренс Бендер, Терри Бенедикт
Кто снимался в фильме «По соображениям совести»: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, Хьюго Уивинг, Рэйчел Гриффитс, Натаниэль Бузолич, Ричард Роксбург, Фирэсс Дирани Сюжет фильма «По соображениям совести» После нападения Японии на Пёрл-Харбор медик по имени Десмонд Досс не смог остаться в стороне и пошел добровольцем в ряды американской армии. Желая быть санитаром, герой по религиозным соображениям отказался брать в руки любое оружие, чем вызвал негодование командования и сослуживцев и попал под трибунал. Благодаря своему отцу — ветерану Первой мировой войны, ему удалось избежать наказания и остаться на службе. Во время битвы за Окинаву молодой человек, не взирая на опасность для жизни, отважно вытаскивал с поля боя раненых солдат. Он получил несколько серьезных ранений, но продолжал смело идти под пули противника, чтобы помочь тем, кто в нем нуждался. За спасение семидесяти пяти человек герой войны был удостоен высшей военной награды США — Медали Почёта и стал первым в истории отказником по соображениям совести. Интересные факты о фильме «По соображениям совести»:
Картина была представлена на Венецианском кинофестивале в 2016 году. После просмотра зрители аплодировали стоя на протяжении десяти минут. Сын Мэла Гибсона — Майло Гибсон исполнил в картине небольшую роль. Актриса Тереза Палмер, снимаясь в данной картине, параллельно заканчивала работу в ленте «Берлинский синдром», съемки которой также проходили в Мельбурне. По словам самого Десмонда Досса он спас около 50 человек, но участники тех событий утверждают, что количество спасенных приближалось к 100.
Трейлер фильма «По соображениям совести»: https://www.youtube.com/watch?v=oHzKDaoIORw Кадры из фильма «По соображениям совести»:
Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»
Кадр из фильма «По соображениям совести»