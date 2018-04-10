«По соображениям совести»

Жанр: драма, военный, биография, история

Страна: Австралия, США Год: 2016

Картина была представлена на Венецианском кинофестивале в 2016 году. После просмотра зрители аплодировали стоя на протяжении десяти минут. Сын Мэла Гибсона — Майло Гибсон исполнил в картине небольшую роль. Актриса Тереза Палмер, снимаясь в данной картине, параллельно заканчивала работу в ленте «Берлинский синдром», съемки которой также проходили в Мельбурне. По словам самого Десмонда Досса он спас около 50 человек, но участники тех событий утверждают, что количество спасенных приближалось к 100.

Трейлер фильма «По соображениям совести»: https://www.youtube.com/watch?v=oHzKDaoIORw Кадры из фильма «По соображениям совести»:

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Кадр из фильма «По соображениям совести»