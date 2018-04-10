Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербатч и другие на премьере новых «Мстителей» 

На днях в Лондоне прогремела премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». Мероприятие посетили Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербатч, Том Хиддлстон, Том Холланд, Летишиа Райт и другие. В России новинка выйдет на экраны 3 мая.
Элизабет Олсен, известная по роли Алой Ведьмы, блеснула на ковровой дорожке в смелом наряде: асимметричном кожаном мини-платье с глубоким декольте. Летишиа Райт предпочла образ поскромнее — классическое закрытое платье-пальто и ботинки на шнуровке.
Бенедикт Камбербатч
Бенедикт Камбербатч
Актеры MARVEL
Актеры MARVEL
Актеры MARVEL
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Джо и Энтони Руссо
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Пол Беттани
Пол Беттани
Себастиан Стэн
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Том Холланд
Том Холланд
Том Холланд
По сюжету новой части, Мстителям предстоит столкнуться с новой угрозой, которая на этот раз возникает из космоса и носит название Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой. Ходят слухи, что для Крис Эванс, известный как Капитан Америка, хочет расторгнуть контракт с Marvel Studios. Последним для него проектом станет четвертый фильм «Мстителей», который выйдет на экраны в 2019 году.