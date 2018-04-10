Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербатч и другие на премьере новых «Мстителей»

Бенедикт Камбербатч, Том Хиддлстон, На днях в Лондоне прогремела премьера фильма «Мстители: Война бесконечности». Мероприятие посетили Элизабет Олсен Том Холланд , Летишиа Райт и другие. В России новинка выйдет на экраны 3 мая. Элизабет Олсен, известная по роли Алой Ведьмы, блеснула на ковровой дорожке в смелом наряде: асимметричном кожаном мини-платье с глубоким декольте. Летишиа Райт предпочла образ поскромнее — классическое закрытое платье-пальто и ботинки на шнуровке. Бенедикт Камбербатч Бенедикт Камбербатч Актеры MARVEL Актеры MARVEL Актеры MARVEL Элизабет Олсен Элизабет Олсен Джо и Энтони Руссо Летишиа Райт Летишиа Райт Летишиа Райт Пол Беттани Пол Беттани Пол Беттани Себастиан Стэн Том Хиддлстон Том Хиддлстон Том Хиддлстон Том Холланд Том Холланд Том Холланд По сюжету новой части, Мстителям предстоит столкнуться с новой угрозой, которая на этот раз возникает из космоса и носит название Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой. Ходят слухи, что для Крис Эванс , известный как Капитан Америка, хочет расторгнуть контракт с Marvel Studios. Последним для него проектом станет четвертый фильм «Мстителей», который выйдет на экраны в 2019 году.