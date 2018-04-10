«Лабиринт Фавна»

Жанр: фэнтези, драма, военный

Год: 2006

Сценарий: Гильермо дель Торо

Сюжет фильма «Лабиринт Фавна»

Испания, 1944 год. 10-летняя Офелия переезжает со своей мамой в военный лагерь, где служит ее отчим, офицер фашистской армии. Исследуя территорию леса вокруг лагеря, девочка обнаруживает старинный заброшенный лабиринт, а в нем встречает его хозяина — Фавна, который утверждает, что знает её истинную судьбу и её тайное предназначение. Оказывается Офелия — пропавшая принцесса волшебного королевства, которую многие века разыскивает ее отец. Фавн предлагает ей возможность вернуться в волшебное королевство.

Интересные факты о фильме «Лабиринт Фавна»:

Фильм является частью режиссерской трилогии о гражданской войне в Испании.

Бюджет фильма составил 19 млн долларов. Продюсеры сулили в два раза больше денег режиссеру Гильермо дель Торо, но при условии, что он снимет англоязычный фильм, на что тот ответил категорическим отказом. К слову, английские субтитры для картины Гильермо дель Торо делал сам, так как после ужасного перевода его предыдущих фильмов никому это доверить не смог.

На Каннском кинофестивале «Лабиринт Фавна» наградили 22-х минутными аплодисментами.

Исполнительница роли Офелии, 11-летняя (на тот момент) Ивана Бакеро была слишком взрослой для 8-летней девочки, описанной в сценарии. Но дель Торо так понравилась ее игра, что он пересмотрел возраст главной героини.

Актер Даг Джонс, сыгравший Бледного Человека, был единственным членом съемочной группы, абсолютно не говорившим на испанском языке. Ему приходилось учить не только свой текст, но и реплики Офелии, чтобы знать когда произносить свои слова.

Облачение в костюм своего героя занимало у Дага Джонса четыре часа ежедневно.

Руины города, фигурирующие в кадре, показывают останки города Бельчите, разрушенного по время гражданской войны в Испании, и который было решено не восстанавливать.

Трейлер фильма «Лабиринт Фавна»:

https://www.youtube.com/watch?v=TnwE_-WiZ10