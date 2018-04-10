В культурном центре «Вдохновение» продолжается проект «Мир кино»

Еженедельно по средам в Малом зале культурного центра можно бесплатно посмотреть киноленты или фрагменты фильмов зарубежных и российских режиссеров, а также обсудить понравившиеся картины с ведущими— кинокритиками.

Каждую среду ведущие будут рассказывать о независимых режиссерах, о фильмах, которые являются достоянием мирового кинематографа и о менее известных кинолентах.

Каждая встреча — это мини-лекция по истории кино и просмотр фильмов с последующим анализом и обсуждением в кругу единомышленников.

Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.

Программа кинолектория на апрель:

Ведущий — режиссер-постановщик телеканала «Культура», преподаватель Института театрального искусства Сергей Сидоренко

Регистрация: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/694192/

18 апреля, 18:30 — программа уточняется

25 апреля, 18:30 — программа уточняется

Ведущий — киновед, историк кино Александр Шпагин.

Партнёры проекта: «Киноклуб Большой Москвы» и киноконцерн «Мосфильм».

Встречи проходят в Малом зале КЦ «Вдохновение» по средам в 18:30.

Вход на мероприятия свободный.

Мероприятия рассчитаны на зрителей от 18 лет.

Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.