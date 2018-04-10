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В культурном центре «Вдохновение» продолжается проект «Мир кино»
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В культурном центре «Вдохновение» продолжается проект «Мир кино» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Еженедельно по средам в Малом зале культурного центра можно бесплатно посмотреть киноленты или фрагменты фильмов зарубежных и российских режиссеров, а также обсудить понравившиеся картины с ведущими— кинокритиками.
Каждую среду ведущие будут рассказывать о независимых режиссерах, о фильмах, которые являются достоянием мирового кинематографа и о менее известных кинолентах.
Каждая встреча — это мини-лекция по истории кино и просмотр фильмов с последующим анализом и обсуждением в кругу единомышленников.
Кинолекторий открыт для всех интересующихся кинематографом, желающих научиться понимать и анализировать фильмы.
Программа кинолектория на апрель:
11 апреля, 18:30 — показ фильма «Строгий Юноша» (реж. Абрам Роом, 1963 г.)
Ведущий — режиссер-постановщик телеканала «Культура», преподаватель Института театрального искусства Сергей Сидоренко.
Регистрация: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/694192/
18 апреля, 18:30 — программа уточняется
Ведущий — киновед, историк кино Александр Шпагин.
25 апреля, 18:30 — программа уточняется
Ведущий — киновед, историк кино Александр Шпагин.
Партнёры проекта: «Киноклуб Большой Москвы» и киноконцерн «Мосфильм».
Встречи проходят в Малом зале КЦ «Вдохновение» по средам в 18:30.
Вход на мероприятия свободный.
Мероприятия рассчитаны на зрителей от 18 лет.
Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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