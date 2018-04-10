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Как россиянка стала прообразом Артемиды из «Первому игроку приготовиться»
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Как россиянка стала прообразом Артемиды из «Первому игроку приготовиться» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Супруг использовал внешность жены для концепт-арта одного из персонажей.
Полина Забродская, креативный директор рекламного агентства Publicis London, которое выпустило промо-ролик Heineken с Жозе Моуринью, рассказала, как стала прообразом героини фильма «Первому игроку приготовиться». В своём Telegram-канале она написала, что несколько лет назад муж спросил, можно ли использовать её образ для очередного проекта.
Полина Забродская
Супруг Забродской Джама Джурабаев работает в компании Industrial Light & Magic, которая специализируется на создании визуальных эффектов для кино. Внешность жены он использовал, чтобы создать концепт-арт героини Артемиды для фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
Пару лет назад муж спросил у меня за завтраком: «Ты не против, если я использую тебя в качестве референса для одного персонажа? Она крутая, тебе бы понравилась». Я была не против, конечно, и он отрисовал концепт героини с моими чертами лица, моим телом, и даже оттопыренные уши не забыл. Концепт понравился режиссеру, дизайн быстро утвердили, и он ушел к аниматорам.
Спустя некоторое время Забродская забыла о разговоре за завтраком и вспомнила о нём, только когда вышел блокбастер Стивена Спилберга.
Я совершенно забыла об этом разговоре — ну мало ли, каких он там персонажей рисовал.
И вспомнила, когда муж привел меня на премьеру. Оказалось, что тем персонажем была Артемис из Ready Player One («Первому игроку приготовиться»), по моей любимой одноименной книжке.
Ужасно странное ощущение: полтора часа смотреть на анимированную версию себя и узнавать мелкие детали, которые посторонний человек даже не заметит.
Это самый классный подарок, который мне когда-либо делали.
Кроме Артемиды, Джурабаев создал концепты Эйча (Aech) и персонажа Я-Крут (I-Rok).
Я-Крут
Фильм «Первому игроку приготовиться» по одноимённому роману Эрнеста Клайна вышел 29 марта и собрал больше 393 миллионов долларов в мировом прокате. Аналитики пророчили фильму провал, однако картина показала лучший старт среди всех кинолент Спилберга за последние 10 лет.
#кино #первомуигрокуприготовиться
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