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Жена художника из Таджикистана пришла на премьеру «Первому игроку приготовиться» и узнала себя в героине фильма
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Жена художника из Таджикистана пришла на премьеру «Первому игроку приготовиться» и узнала себя в героине фильма 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Креативный директор рекламного агентства Publicis London Полина Забродская в своем телеграм-канале Polina was online рассказала, как стала прототипом Артемиды из фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
Несколько лет назад муж Забродской, концепт-художник из Таджикистана Джама Джурабаев, за завтраком спросил девушку, можно ли использовать ее внешность как основу для образа одной героини: «Она крутая, тебе бы понравилась». Забродская согласилась, не став уточнять, что это за персонаж.
«Он отрисовал концепт героини с моими чертами лица, моим телом, и даже оттопыренные уши не забыл. Концепт понравился режиссеру, дизайн быстро утвердили, и он ушел к аниматорам».
К 2018 году Забродская забыла об этом разговоре: «Ну мало ли, каких он там персонажей рисовал». А потом Джурабаев привел жену на премьеру научно-фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» по ее любимой одноименной книге авторства Эрнеста Клайна. Оказалось, что той героиней была виртуальная Артемида, а утверждал персонажа Стивен Спилберг.
Джама Джурабаев работал в компании Industrial Light & Magic, которая создает визуальные эффекты для кино. Кроме Артемиды, для фильма художник создал концепты героев Эйча и Айрока.
«Ужасно странное ощущение: полтора часа смотреть на анимированную версию себя и узнавать мелкие детали, которые посторонний человек даже не заметит. Это самый классный подарок, который мне когда-либо делали».
В фейсбуке Забродская поблагодарила мужа, что он не стал использовать ее внешность как референс для «Парка юрского периода».
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