В Петербурге появилось граффити с актером, сыгравшим Довлатова у Германа-млашдего 

В Пушкарском саду на трансформаторной будке появилось граффити с портретом сербского актера Милана Марича, который сыграл Сергея Довлатова в новом фильме Алексея Германа-младшего.
Публикация от Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) 9 Апр 2018 в 6:03 PDT Рисунок очень похож на те, что делают художники из объединения Hoodgraff — авторы граффити с изображением Сергея Бодрова, Павла Дурова, Михаила Боярского, Виктора Цоя, Альберта Эйнштейна, Стива Джобса, Ильи Сегаловича и прапорщика Задова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.