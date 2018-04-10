Ещё
В Петербурге появилось граффити с актером, сыгравшим Довлатова у Германа-млашдего
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге появилось граффити с актером, сыгравшим Довлатова у Германа-млашдего 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Пушкарском саду на трансформаторной будке появилось граффити с портретом сербского актера Милана Марича, который сыграл Сергея Довлатова в новом фильме Алексея Германа-младшего.
Публикация от Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) 9 Апр 2018 в 6:03 PDT  Рисунок очень похож на те, что делают художники из объединения Hoodgraff — авторы граффити с изображением Сергея Бодрова, Павла Дурова, Михаила Боярского, Виктора Цоя, Альберта Эйнштейна, Стива Джобса, Ильи Сегаловича и прапорщика Задова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Кантемир Балагов снимет летом второй фильм о постблокадном Ленинграде Коротко: «Гоголь. Вий», снова «Аритмия» и другие фильмы на выходные Появился ролик со всеми спойлерами второго сезона «Мира Дикого Запада»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение