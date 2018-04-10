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6 интересных фильмов о воспитании
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6 интересных фильмов о воспитании 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Смотрите эти ленты в одиночестве, с любимым и даже подросшими детьми — каждый найдёт то, что ему интересно.
«Лицензия на брак»
Режиссер Кен Куопис, 2007 год  Эту комедию можно смело назвать картиной о подготовке к семейной жизни. Молодая пара хочет вступить в брак. Причем венчаться — в конкретной церкви. Но вот беда, там очереди почище, чем в загсе. Выход один — пройти так называемые курсы семьи у местного священника, которого играет неповторимый Робин Уильямс. Чтобы молодые поняли, что любовь — не только страсть да вздохи на скамейке, им выдают особых кукол, которые плачут, справляют нужду и ведут себя как реальные младенцы. Есть, над чем посмеяться и подумать.
«Поллианна»
Режиссер Сара Хардинг, 2003 год  Этот фильм скорее о том, как дети могут воспитывать взрослых. Юная Поллианна потерявшая родителей, вынужденная переехать к строгой тётке. Улыбаться, видеть в жизни хорошее? Нет, не слышали. Причём как сама тетушка, так и жители скучного мрачного городка. Но Поллианна остаётся верна себя — она радуется жизни при любых обстоятельствах, как когда-то учил папа. Устоять перед добротой, отзывчивостью и оптимизмом девочки не сможет никто.
«Чучело»
Режиссер Ролан Быков, 1983 год  Фильм о том, как жестоки могут быть дети. О том, как страх и желание быть хорошим может превратить школьную звезду в труса и подлеца. О том, каково это — быть белой вороной в классе и не побояться пойти против толпы. Лена Бессольцева по прозвищу чучело, смешная, восторженная, доверчивая, становится объектом травли одноклассников. И только дедушка — на её стороне, в этой любви Лена черпает силы и мужество.
«Розыгрыш»
Режиссер Владимир Меньшов, 1976 год  Маленькая школьная шутка вылилась в большую подлость — такое случается, и довольно часто. Как поведет себя каждый из участников? Что делать педагогам? Насколько могут влиять родители на жизненные установки детей? На что можно пойти ради успеха? Фильм задаёт много вопросов, а ответы придется искать самим.
Кстати говоря, ремейк фильма, снятый в 2008 году Андреем Кудиненко, тоже заслуживает внимания. Он более жесткий и даже жестокий, но и более понятный для современных старшеклассников.
«Усатый нянь»
Режиссер Владимир Грамматиков, 1977 год  Этакий советский аналог «Детсадовского полицейского» со Шварценеггером и «Лысого няньки» с Вин Дизелем. Лоботряс и балбес Кеша оказывается один на один с целой группой детсадовцев — и за няню, и за воспитателя. Детишек надо накормить, развлечь и уложить спать — задача не для слабонервных! За небольшое время усатый нянь и его подопечные становятся неразлучными друзьями. Фильм будет забавно посмотреть до или после ситуации, когда дома с детьми остается только папа.
«Пацаны»
Режиссер Динара Асанова, 1983 год  Фильм о воспитании мальчиков. По сюжету директор летнего трудового лагеря вступается за неблагополучного подростка, которому грозит тюремный срок. В ленте хорошо показана линия отношений отца и сына, старших и младших. Особенно полезно посмотреть его родителям мальчиков.
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