6 интересных фильмов о воспитании

Смотрите эти ленты в одиночестве, с любимым и даже подросшими детьми — каждый найдёт то, что ему интересно.

«Лицензия на брак»

Режиссер Кен Куопис , 2007 год Эту комедию можно смело назвать картиной о подготовке к семейной жизни. Молодая пара хочет вступить в брак. Причем венчаться — в конкретной церкви. Но вот беда, там очереди почище, чем в загсе. Выход один — пройти так называемые курсы семьи у местного священника, которого играет неповторимый Робин Уильямс . Чтобы молодые поняли, что любовь — не только страсть да вздохи на скамейке, им выдают особых кукол, которые плачут, справляют нужду и ведут себя как реальные младенцы. Есть, над чем посмеяться и подумать.

«Поллианна»

Режиссер Сара Хардинг, 2003 год Этот фильм скорее о том, как дети могут воспитывать взрослых. Юная Поллианна потерявшая родителей, вынужденная переехать к строгой тётке. Улыбаться, видеть в жизни хорошее? Нет, не слышали. Причём как сама тетушка, так и жители скучного мрачного городка. Но Поллианна остаётся верна себя — она радуется жизни при любых обстоятельствах, как когда-то учил папа. Устоять перед добротой, отзывчивостью и оптимизмом девочки не сможет никто.

«Чучело»

Режиссер Ролан Быков , 1983 год Фильм о том, как жестоки могут быть дети. О том, как страх и желание быть хорошим может превратить школьную звезду в труса и подлеца. О том, каково это — быть белой вороной в классе и не побояться пойти против толпы. Лена Бессольцева по прозвищу чучело, смешная, восторженная, доверчивая, становится объектом травли одноклассников. И только дедушка — на её стороне, в этой любви Лена черпает силы и мужество.

«Розыгрыш»

Режиссер Владимир Меньшов , 1976 год Маленькая школьная шутка вылилась в большую подлость — такое случается, и довольно часто. Как поведет себя каждый из участников? Что делать педагогам? Насколько могут влиять родители на жизненные установки детей? На что можно пойти ради успеха? Фильм задаёт много вопросов, а ответы придется искать самим.

Кстати говоря, ремейк фильма, снятый в 2008 году Андреем Кудиненко , тоже заслуживает внимания. Он более жесткий и даже жестокий, но и более понятный для современных старшеклассников.

«Усатый нянь»

Режиссер Владимир Грамматиков , 1977 год Этакий советский аналог «Детсадовского полицейского» со Шварценеггером и «Лысого няньки» с Вин Дизелем. Лоботряс и балбес Кеша оказывается один на один с целой группой детсадовцев — и за няню, и за воспитателя. Детишек надо накормить, развлечь и уложить спать — задача не для слабонервных! За небольшое время усатый нянь и его подопечные становятся неразлучными друзьями. Фильм будет забавно посмотреть до или после ситуации, когда дома с детьми остается только папа.

«Пацаны»