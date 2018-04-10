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«Головоломка»
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«Головоломка» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мультфильм, семейный, комедия
Год: 2015
Страна: США  Режиссер: Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен
Сценарий: Пит Доктер, Мэг ЛеФов, Джош Кули
Кто озвучивал фильм «Головоломка»: Натали, Олеся Железняк, Максим Виторган, Владимир Епифанцев, Дмитрий Нагиев Сюжет фильма «Головоломка» Девочка Райли даже не задумывалась о том, что за все ее настроения и поведение определяют пять основных эмоций, и в ее голове уживаются Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Большую часть времени эмоции сосуществуют дружно, но порой и у них случаются конфликты, которые никогда не бывают кстати.
Когда семья Райли переезжает из маленького городка в Сан-Франциско, происходит серьезный конфликт между Радостью и Печалью. В итоге, Райли чувствует себя на новом месте неуверенно и скованно, ее эмоциональное состояние крайне нестабильно. 11-летняя девочка теряет над собой контроль, ее настроение постоянно меняется от плохого к хорошему, часто плачет. Эмоции понимают, что им нужно учиться взаимодействовать, чтобы помочь Райли. Интересные факты о фильме «Головоломка»:
Мультфильм с бюджетом 175 млн долларов собрал в прокате почти в пять раз больше. На создание мультфильма режиссера Пита Доктера вдохновила собственная дочь, остро переживавшая кризис подросткового возраста. Каждый мультфильм Пита Доктера становится событием. Его рук дело сценарии таких суперхитов как «История игрушек», «Корпорация монстров, „ВАЛЛ·И“, „Вверх“. И все упомянутые сценарии были номинированы на „Оскар“, включая „Головоломку“.
Трейлер фильма „Головоломка“: https://www.youtube.com/watch?v=kITDlgJJDMU
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