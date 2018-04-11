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Минздрав рекомендует нанять в офисы врачей
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Минздрав рекомендует нанять в офисы врачей 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Минздрав рекомендует российским предприятиям ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника, сообщает газета «Известия».
Такие требования планируется внести в национальный стандарт «Система управления охраной здоровья работников». Еще одним пунктом стандарта будет содействие работодателем вакцинации персонала.
В ведомстве объясняют, что эти меры необходимы для снижения заболеваемости и смертности работающих россиян.
На первом этапе стандарт планируют вводить добровольно. Систему в качестве пилота внедрят не менее чем в двух регионах России. Сроки пока не определены.
В Минздраве считают, что работодатели должны быть ответственны не только за производственные травмы, но и за социально значимые заболевания, например, сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, хронические заболевания легких.
По мнению вице-президента «Опоры России» Александра Грота, появление медработников в компаниях — серьезная нагрузка для бизнеса, так как в год содержание терапевта будет обходиться от одного до двух миллионов рублей.
Кроме того, он отметил, что появление врача в компании возможно только при заключении договора с медицинской организацией, так как необходимо лицензирование кабинета врача, а лицензию такую имеют не врач, а объекты оказания медуслуг. И это, по его мнению, будет лишь первичный осмотр, лечение будет осуществлять медицинская организация, к которой прикреплен пациент.
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