Минздрав рекомендует нанять в офисы врачей

Минздрав рекомендует российским предприятиям ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника, сообщает газета «Известия»

Такие требования планируется внести в национальный стандарт «Система управления охраной здоровья работников». Еще одним пунктом стандарта будет содействие работодателем вакцинации персонала.

В ведомстве объясняют, что эти меры необходимы для снижения заболеваемости и смертности работающих россиян.

На первом этапе стандарт планируют вводить добровольно. Систему в качестве пилота внедрят не менее чем в двух регионах России. Сроки пока не определены.

В Минздраве считают, что работодатели должны быть ответственны не только за производственные травмы, но и за социально значимые заболевания, например, сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, хронические заболевания легких.

По мнению вице-президента «Опоры России» Александра Грота, появление медработников в компаниях — серьезная нагрузка для бизнеса, так как в год содержание терапевта будет обходиться от одного до двух миллионов рублей.

Кроме того, он отметил, что появление врача в компании возможно только при заключении договора с медицинской организацией, так как необходимо лицензирование кабинета врача, а лицензию такую имеют не врач, а объекты оказания медуслуг. И это, по его мнению, будет лишь первичный осмотр, лечение будет осуществлять медицинская организация, к которой прикреплен пациент.