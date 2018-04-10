В нескольких городах Оренбуржья провели трансляцию фильма о полиции

Одновременно в нескольких городах Оренбургской области показали фильм телекомпании «Регион» «История Оренбургской полиции»

Документалку об истории ведомства показали Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Сорочинске, Абдулино, Медногорске, Акбулаке, Илеке, Новосергиевке и Оренбурге в одно и то же время.

Как отмечают гости мероприятия, эту работу ТК «Регион» стоило посмотреть на большом экране. Команда работала около года и показала работу полиции на протяжении трехсот лет. Для фильма отсняли несколько постановочных костюмированных сцен, в которых сыграли несколько десятков актеров.

Особую зрелищность картине придает подбор реквизита. Например, в процессе съемок использовали легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа.

Увидеть фильм „История Оренбургской полиции“ на телевидении можно будет в ближайшее время в эфире телекомпании „Регион“.