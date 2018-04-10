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В нескольких городах Оренбуржья провели трансляцию фильма о полиции
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В нескольких городах Оренбуржья провели трансляцию фильма о полиции 

ProOren 1 час назад
Одновременно в нескольких городах Оренбургской области показали фильм телекомпании «Регион» «История Оренбургской полиции»
Документалку об истории ведомства показали Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Сорочинске, Абдулино, Медногорске, Акбулаке, Илеке, Новосергиевке и Оренбурге в одно и то же время.
Как отмечают гости мероприятия, эту работу ТК «Регион» стоило посмотреть на большом экране. Команда работала около года и показала работу полиции на протяжении трехсот лет. Для фильма отсняли несколько постановочных костюмированных сцен, в которых сыграли несколько десятков актеров.
Особую зрелищность картине придает подбор реквизита. Например, в процессе съемок использовали легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа.
Увидеть фильм „История Оренбургской полиции“ на телевидении можно будет в ближайшее время в эфире телекомпании „Регион“.
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