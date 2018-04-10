Джерри О’Коннелл превратился из красавчика-актера в детектива-самоучку

Шестнадцатого апреля на канале Sony Channel большая премьера. Зрителей ждут десять серий первого сезона остроумного детективного сериала «Картер». Он посвящен жизни голливудского актера Харли Картера, который играет детектива в популярном американском сериале «Позвоните Картеру». И все у него складывается как нельзя лучше, пока не случается шумный публичный скандал в Лос-Анджелесе с его участием. В итоге Картеру приходится вернуться домой — в сонный канадский городок Бишоп, чтобы там прийти в себя после пережитого в окружении друзей детства.

И вот тут-то начинается все самое интересное. Дома главный герой узнает, что мужа экономки, который вместе с женой воспитывал его после смерти матери, обвиняют в убийстве. Харли (мы ведь помним, что он играл детектива в популярном сериале!) просит, чтобы ему позволили участвовать в расследовании. Благо детектив, расследующий дело, — подруга его детства. На помощь он призывает свой богатый актерский опыт, а также старинного друга.

Про его соратников нужно рассказать особо. Например, армейский ветеран и офицер полиции Сэм Шоу — это серьезная девушка с крутым характером, но при этом обаятельная и хрупкая красавица. А вот весельчак и по совместительству хозяин фургончика Дейв Ли — бывший звезда местной команды по футболу. В детстве главные герои были неразлучными друзьями, однако после отъезда Харли отношения Дейва и Сэм расстроились во многом потому, что Дейв оказался втянут в ряд «грязных делишек».

Ну а сам Картер в процессе расследования вдруг понимает: у него, оказывается, прирожденный талант к детективной работе. Главное, уверен он, правильно сочетать изучение улик с голливудским телевизионным опытом, чем выводит из себя начальника местной полиции.

Несмотря на расследования, улики и прочие составляющие детективного жанра, в «Картере» полно комичных ситуаций. Персонажи сериала постоянно подтрунивают над Картером. А тот, невзирая на эти вечные смешки, ловко распутывает настоящие преступления с помощью актерских приемов и оценивает действительность по кинематографическим законам. На этом несоответствии строится комическая линия, которая хорошо разбавляет драматическую, с преступлениями. Главную же мысль сериала можно уместить в одну фразу, уже не юмористическую, а вполне себе философскую: «Ты никогда не знаешь, где найдешь себя, но искать нужно постоянно».

Съемки всех сцен в вымышленном городе Бишопе на самом деле проходили в канадском городке Норт-Бей провинции Онтарио. И это стало еще одной фишкой сериала. Зрители привыкли, что местом действия традиционных детективных телефильмов чаще всего становятся промышленные районы, темные подворотни и мрачные трущобы. Здесь же сюжет развивается на фоне зеленых холмов и лесов, которые отражаются в прозрачнейших чистейших канадских озерах. Как считают создатели «Картера», эта атмосфера делает сериал очень уютным и по-своему домашним.

Ведущую партию — актера Картера — сыграл голливудский комик Джерри О’Коннел. Он прославился еще в 90-х годах благодаря сериалу «Скользящие» («Путешествия в параллельные миры»), в котором отработал четыре сезона из пяти. Далее были роли в заметных голливудских проектах, таких как «Джерри Магуайер», «Миссия на Марс», «Внезапно беременна». Также он отметился в кровавой комедии ужасов «Пираньи 3D», комедийно-драматическом телесериале «Фишки. Деньги. Адвокаты» в паре с Джеймсом Белуши и пародии на фильмы ужасов «Очень страшное кино 5». Из сериалов в послужном списке О’Коннела значатся «Лас-Вегас» и приключенческий фэнтези «Библиотекари». Именно ради Джерри О’Коннела нужно включать телевизор.

Впрочем, и два других главных персонажа тоже смотрятся неплохо. Сурового армейского ветерана Сэм Шоу сыграла хрупкая и женственная актриса Сидни Тамиа Пуатье. Ранее она удачно отметилась в сериале «Полиция Чикаго», а также в фильме «Доказательство смерти», где основные мужские роли исполнили Квентин Тарантино Курт Рассел , а среди женских отметились красавица Розарио Доусон Роуз МакГоун . Сидни удалось достоверно сыграть, с одной стороны, серьезного детектива, с другой — весьма соблазнительную особу. Очень увлекательно наблюдать, как ее героиня, в которую еще в детстве был влюблен маленький Харли Картер, в зрелом возрасте старается держать дистанцию — ведь на кону настоящая дружба, которая, если вдруг чувства захлестнут, может прекратиться в одно мгновенье.

Канадскому актеру, сценаристу и продюсеру Кристиану Брууну (сериалы «Темное дитя» и «Рассказ служанки») досталась роль Дэйва Ли. Хотя его герой выглядит как добродушный смешливый увалень, он отлично гармонирует с несколько избалованным и немного испорченным всеобщим вниманием педантом Картером.

Впереди эту троицу ждет много сложных головоломок и непростых ситуаций, а зрителя — незабываемые впечатления.