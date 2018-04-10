Вышел первый трейлер блокбастера «МЭГ»

Все активнее готовится к выходу динамичная и остросюжетная лента Джона Тёртелтауба "МЭГ", в которой главную роль сыграет Джейсон Стейтем. В Сети уже появился первый официальный трейлер картины.

"МЭГ" — это не имя девушки, а Мегалодон — древний вид вымерших (хочется верить) акул, о положении которых до сих пор не утихают споры.

По сюжету герою Стейтема, в прошлом элитному пилоту глубоководных машин Джонасу Тэйлору предстоит отправиться на дно Тихого океана, чтобы спасти группу исследователей, заточенных там в специализированном аппарате после схватки с морским монстром.

Удастся ли это профессору, мы сможем увидеть в кинотеатрах с 9 августа.