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Вышел первый трейлер блокбастера «МЭГ»
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Вышел первый трейлер блокбастера «МЭГ» 

Рамблер 1 час назад
Все активнее готовится к выходу динамичная и остросюжетная лента Джона Тёртелтауба "МЭГ", в которой главную роль сыграет Джейсон Стейтем. В Сети уже появился первый официальный трейлер картины.
"МЭГ" — это не имя девушки, а Мегалодон — древний вид вымерших (хочется верить) акул, о положении которых до сих пор не утихают споры.
По сюжету герою Стейтема, в прошлом элитному пилоту глубоководных машин Джонасу Тэйлору предстоит отправиться на дно Тихого океана, чтобы спасти группу исследователей, заточенных там в специализированном аппарате после схватки с морским монстром.
Удастся ли это профессору, мы сможем увидеть в кинотеатрах с 9 августа.
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