Анджелина Джоли рассказала, чему ее дети научились у королевы Елизаветы II

Актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли стала героиней документального фильма The Queen’s Green Planet (дословно — «Зеленая планета королевы»), который снят при содействии самой королевы Британии Елизаветы II . В фильм показан визит Джоли в Набимию, который она совершила вместе с детьми, чтобы осветить проблему сохранения лесов в Африке. Голливудская звезда говорит об этом и об отношении своих детей к проблеме так:

Главный посыл, который я хочу донести детям, — это то, что очень важно сажать деревья. Именно этому они научились у Ее величества. Дети спрашивают меня: «Почему королева Англии заботится о деревьях в Африке?» Я отвечаю: «Вы ее не знаете и вы не можете понять, что это значит — быть королевой. Но можно сказать, что она просто замечательная леди, которая заботится о людях, мире и будущем, и она хоет, чтобы ее внуки и ваши внуки могли наслаждаться природой и другими культурами. Она считает, что это важно, и я согласна с ней Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли встречалась с королевой Елизаветой II в 2014 году, когда та пожаловала ей почетный титул дамы в Букингемском дворце. Бывшая супруга Брэда Питта получила из рук монарха Большой креста ордена святого Михаила и святого Георгия за активную гуманитарную деятельность (в частности, за кампанию против сексуального насилия в зонах военных действий).

Королева Елизавета II и Анджелина Джоли