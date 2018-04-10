Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье 

Откроет фестиваль драма «Со дна вершины».
Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартует в Подмосковье 12 апреля, передает портал «Подмосковье сегодня».
В конкурсную программу вошло более шестидесяти картин.
— Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой, — отметила глава Минкультуры Подмосковья Оксана Косарева.
В рамках фестиваля также запланированы встречи со знаменитыми спортсменами, актерами и режиссерами.