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Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье
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Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Откроет фестиваль драма «Со дна вершины».
Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартует в Подмосковье 12 апреля, передает портал «Подмосковье сегодня».
В конкурсную программу вошло более шестидесяти картин.
— Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой, — отметила глава Минкультуры Подмосковья Оксана Косарева.
В рамках фестиваля также запланированы встречи со знаменитыми спортсменами, актерами и режиссерами.
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