Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Подмосковье

Откроет фестиваль драма «Со дна вершины».

Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» стартует в Подмосковье 12 апреля, передает портал «Подмосковье сегодня».

В конкурсную программу вошло более шестидесяти картин.

— Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой, — отметила глава Минкультуры Подмосковья Оксана Косарева

В рамках фестиваля также запланированы встречи со знаменитыми спортсменами, актерами и режиссерами.