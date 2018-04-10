Ещё
В Подмосковье пройдёт фестиваль спортивного кино «Красногорский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье пройдёт фестиваль спортивного кино «Красногорский» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Московской области 12 апреля откроется пятнадцатый Международный фестиваль спортивных фильмов «Красногорский», заявила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. Об этом сообщает телеканал «360».
«Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой», — сказала глава Минкультуры Московской области.
Фестиваль пройдёт при поддержке Олимпийского комитета России, Министерства культуры, правительства Московской области и других. Приветствие организаторам и участникам мероприятия уже направили Президент РФ Владимир Путин, глава Минкультуры Владимир Мединский, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава ОКР Александр Жуков.
Пятнадцатый фестиваль спортивного кино откроется показом драмы «Со дна вершины». Фильм основан на реальных событиях, прообразом главного героя стал параолимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин.
В конкурсной программе представлены более 60 кинолент российских и зарубежных авторов. Создатели картин будут бороться за призы в шести номинациях. Победителей определит международное жюри во главе с режиссёром Сергеем Мирошниченко.
Парламентская газета: последние новости
Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях «Союзмультфильм» станет резидентом «Сколково» «Человек большого смысла» Памяти Алексея Баталова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову3
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение