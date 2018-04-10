В Подмосковье пройдёт фестиваль спортивного кино «Красногорский» 

В Московской области 12 апреля откроется пятнадцатый Международный фестиваль спортивных фильмов «Красногорский», заявила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. Об этом сообщает телеканал «360».
«Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой», — сказала глава Минкультуры Московской области.
Фестиваль пройдёт при поддержке Олимпийского комитета России, Министерства культуры, правительства Московской области и других. Приветствие организаторам и участникам мероприятия уже направили Президент РФ Владимир Путин, глава Минкультуры Владимир Мединский, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава ОКР Александр Жуков.
Пятнадцатый фестиваль спортивного кино откроется показом драмы «Со дна вершины». Фильм основан на реальных событиях, прообразом главного героя стал параолимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин.
В конкурсной программе представлены более 60 кинолент российских и зарубежных авторов. Создатели картин будут бороться за призы в шести номинациях. Победителей определит международное жюри во главе с режиссёром Сергеем Мирошниченко.