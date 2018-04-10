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Алика Смехова устала от красивых стерв
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Алика Смехова устала от красивых стерв 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
27 марта Алике Смеховой исполнилось 50 лет. Как и полагается актрисе, она отметила свою круглую дату на сцене. Звезда также дала откровенное интервью, где поделилась своими мыслями о своем возрасте и творчестве.
Актриса призналась, что ощущает некоторый диссонанс между тем, сколько лет ей исполнилось и тем, как она себя чувствует внешне и внутренне. Одна из самых красивых актрис не частый гость на телеэкранах. Но звезда известна своими талантами певицы, актрисы и чтеца. К своему юбилею она записала аудио книгу по неизвестным воспоминаниям Фаины Раневской «Огорчить могу — обидеть никогда».
Сама Алика отмечает, что является профессиональной актрисой и певицей, откуда черпает свои экранные и сценические образы, и работает в различных жанрах. Тем не менее актриса сетует, что ее часто приглашают на роли роковых женщин, хотя ей ближе роли клоунессы. «От красивых стерв у меня уже оскомина на зубах. Вообще-то я комедийная актриса», — говорит Смехова, отмечая, что обожает быть смешной и нелепой, но ее постоянно зовут на роли, которые она играла много раз.
Актриса поясняет, что у нее не всегда есть возможность отказаться от подобных ролей, так как она несет ответственность за своих детей, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Мир новостей».
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