Юрий Колокольников: «Когда мне будет 70 лет, я буду рассказывать о Джоне Сноу»

Юрий Колокольников стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!», где рассказал о своем новом проекте «ВМаяковский», о съемках в Северной Корее и о том, чем съемки в голливудских проектах отличаются от российских. Актер участвовал в съемках одного сезона сериала «Игра престолов» и является поклонником этого проекта.

Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съемок. Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Джоне Сноу

Юрий Колокольников

Актер рассказывает, что съемочный процесс в западном кинематографе ничем не отличается от российского. Единственная проблема отечественного кино, по мнению актера, это недоработанные сценарии. Отчасти Колокольников успел попробовать себя в роли сценариста. Несколько лет вместе с Александром Шейном он работал над фильмом «ВМаяковский», съемки которого проходили в Северной Корее. Некоторые идеи к создателям приходили весьма спонтанно.

Юрий Колокольников

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Мы с Александром Шейном напились. И утром проснулись, голова немножко побаливала. И в этом синдроме мы начали думать на тему фильма, титров и так далее. И вдруг родилась такая идея — Маяковский стоит на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, читает свои стихи. А на площади 200 тысяч человек, они поднимают красные флажки, и на всю площадь написано «Маяковский». Это как раз фантасмагория Маяковского, которая определяет его мощь и само время. Мне понравилась эта идея.

Напомним, что премьера фильма «ВМаяковский» состоялась в рамках фестиваля «Территория».