Ещё
Google представил дудл ко дню рождения египетского «доктора Живаго» — Омара Шарифа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Google представил дудл ко дню рождения египетского «доктора Живаго» — Омара Шарифа 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Поисковик Google представил анимированный дудл в честь дня рождения египетского актера Омара Шарифа. Сегодня ему бы исполнилось 86 лет. Дудл доступен на главной странице сайта, а после будет сохранен в архиве.
Актер стал известен благодаря роли шерифа Али в эпическом фильме «Лоуренс Аравийский». В 1963 году за эту роль ему вручили «Золотой глобус» как лучшему актеру второго плана. В 1966 году Омар Шариф снова получил «Золотой глобус» — за роль Юрия Живаго в фильме Дэвида Лина «Доктор Живаго» по мотивам одноименного романа русского писателя Бориса Пастернака.
После актер не раз представлял на экране русских: он воплотил образ императора Николая II в сериале «Анастасия», князя Ромодановского в американском телесериале «Петр Великий», снимался в фильме Анджея Вайды по роману Достоевского «Бесы».
Омар Шариф скончался на 83-м году жизни в июле 2015 года.
Газета.Ru: последние новости
Фильмы Тарантино и Копполы вошли в топ худших картин лучших режиссеров мира Вышел второй трейлер фильма о молодом Хане Соло Пореченков назвал обидевших Козловского бездарными "мусорными троллями"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение