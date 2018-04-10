Google представил дудл ко дню рождения египетского «доктора Живаго» — Омара Шарифа

Поисковик Google представил анимированный дудл в честь дня рождения египетского актера Омара Шарифа . Сегодня ему бы исполнилось 86 лет. Дудл доступен на главной странице сайта, а после будет сохранен в архиве.

Актер стал известен благодаря роли шерифа Али в эпическом фильме «Лоуренс Аравийский». В 1963 году за эту роль ему вручили «Золотой глобус» как лучшему актеру второго плана. В 1966 году Омар Шариф снова получил «Золотой глобус» — за роль Юрия Живаго в фильме Дэвида Лина «Доктор Живаго» по мотивам одноименного романа русского писателя Бориса Пастернака

После актер не раз представлял на экране русских: он воплотил образ императора Николая II в сериале «Анастасия», князя Ромодановского в американском телесериале «Петр Великий», снимался в фильме Анджея Вайды по роману Достоевского «Бесы».

Омар Шариф скончался на 83-м году жизни в июле 2015 года.