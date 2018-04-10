Тест: вы киноман или любитель? 

Киноман — это знаток кино. Он в курсе, кто снял картину, какие получены награды, в каких условиях работали актеры. Настоящий киноман — это практически соавтор создателей фильма: складывается ощущение, что он был на площадке в процессе съемки. Киноман трепетно относится и к результату: он знает толк в качественных картинах, жанрах и приемах, используемых операторами и мастерами монтажа. А еще киноман знаком с историей кино и теми фактами, которые неведомы простому обывателю.
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НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Эти родственники — официальные основатели кино — не считали киноиндустрию перспективной. Им казалось, что интерес к картинкам «о жизни» быстро улетучится. Братья Вачовски 100% Братья Люмьер 0% Отец и сын Калкины 0% Братья Бертолуччи 0% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Эта страна — лидер в индустрии кинопроизводства. В это сложно поверить, но ежегодно там снимают по 700 фильмов. Вы только вдумайтесь, это 2 кинокартины ежедневно. США 100% Китай 0% Россия 0% Индия 0% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня» (2005г., Великобритания, США) смотрели взрослые и дети. Но не все знают, что в финальных титрах картины можно было увидеть эту забавную ремарку: «Дорогие зрители, как вы догадались, это еще не конец» 0% «Объявлен кастинг актеров на новые роли в картине „Гарри Поттер и Орден Феникса“, следите за подробностями» 100% «Ни один дракон во время съемок фильма не пострадал» 0% «Будьте внимательны! Тот, о ком нельзя говорить, где-то поблизости…» 0% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Знаете ли вы, кто стал прототипом персонажа Чубака из кинокартины «Звездные войны»? Джордж Лукас — режиссер и сценарист фильма, скопировал основные черты… Своего пса 0% Своей тёщи 100% Собственной ручной обезьянки 0% Представителей племени Бушменов, о которых смотрел передачу на Discovery Channel 0% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Вспомним классику американского кино — фильм «Назад в будущее». Первоначально, вместо стандартного вида машины времени DeLorean, сценаристы планировали использовать… Шкаф. Но не стали, поскольку, этот предмет мебели часто фигурирует в ужастиках 0% Холодильник. Но побоялись, что дети начнут лазить туда, подражая актерам фильма 0% Лифт. Но не решились, поскольку нужно было поменять некоторые уже задуманные эпизоды 0% Лодку. Но эта идея показалась слишком креативной 100% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Еще немного о Голливуде. Нередко в кино мы видим, как персонаж набирает номер телефона. Как вы думаете, какой набор цифр используется для фейковых номеров в американских фильмах? Случайный, так же, как и в других странах 0% Телефонные компании выделили специальный диапазон от 555-0100 до 5550199 для того, чтобы из этих цифр составляли комбинации для кино и сериалов. Цель — обезопасить от звонков на реальные номера. 0% Режиссеры и актеры используют собственные номера, которые не оплачены или отключены 0% На телефонах набирают префикс, которого не существует в реальности 100% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Вспомните легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Он уникален не только из-за 11 Оскаров, но и из-за огромных кассовых сборов, которые в сумме составили около 2 185 375 302$. Этот рекорд по сей день никому бы не удалось побить, если б не… «Аватар», снятый тем же режиссером 100% «Форсаж 7», снятый режиссером Джеймсом Ваном 0% «Звездные войны: пробуждение силы», снятые режиссером Дж. Абрамсом 0% «Мстители», снятые режиссером Джоссом Уидоном 0% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Продолжим разговор о бюджете. Какой фильм признан самым дорогим за всю историю кино? «Титаник» 100% «Пираты Карибского моря: На краю света» 0% «Человек-паук 3: Враг в отражении» 0% «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 0% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Если вы любитель фильмов о боевых искусствах, вам наверняка знакома картина «Молодой мастер» 1980 года. Там Джеки Чан в одной из сцен виртуозно сражается с помощью веера. Как думаете, с какой попытки удалось снять эту сцену? С 1 попытки 100% Со 2 попытки 0% С 98 попытки 0% С 329 попытки 0% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Вспомните, какая декорация за всю историю кино является самой грандиозной? Бассейн для фильма об Агенте 007 «Шпион, который меня любил», в котором помещались подводные лодки и танкер 0% Площадь «Парадайз-сквер» для фильма «Банды Нью-Йорка», где точно воссоздали описания из одноименного романа 0% Миниатюра Хогвартса для фильмов о Гарри Поттере 0% Больничный корпус, который построили для того, чтобы его взорвать в фильме «Темный рыцарь» 100% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Этот персонаж — кинособака фигурирует в 50 фильмах. За время съемок картин сменилось 8 поколений этой породы. Рекс, овчарка 0% Лесси, колли 0% Бетховен, сенбернар 100% Хатико, акита-ину 0% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Как звучала первоначальная версия названия для знаменитого американского сериала «Друзья» — лидера рейтингов? Шестеро друзей 0% Бессонное кафе 0% Дружба, и ничего больше 100% Соседи 0% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Этот фильм занял первое место в книге рекордов кино по количеству «продолжений». За 40 лет отсняли 23 ленты про этого персонажа. Терминатор 0% Кинг Конг 100% Джеймс Бонд 0% Супер Мен 0% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Самый страшный фильм, по версии книги рекордов Гинесса… Изгоняющий дьявола (США, 1973 год) 0% Молчание ягнят (США, 1990 год) 0% Дьяволицы (Франция, 1954 год) 100% Омен (Великобритания, 1976 год) 0% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 В книгу рекордов Гинесса попал и российский сериал, как самое продолжительное адаптированное шоу в мире. Интерны 100% Воронины 0% Папины дочки 0% 10 лучших книг для детей до 7 лет 0% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз