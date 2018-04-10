Тест: вы киноман или любитель?

Киноман — это знаток кино. Он в курсе, кто снял картину, какие получены награды, в каких условиях работали актеры. Настоящий киноман — это практически соавтор создателей фильма: складывается ощущение, что он был на площадке в процессе съемки. Киноман трепетно относится и к результату: он знает толк в качественных картинах, жанрах и приемах, используемых операторами и мастерами монтажа. А еще киноман знаком с историей кино и теми фактами, которые неведомы простому обывателю.

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в кино.

Тест: Вы киноман или любитель?

Пройдите наш тест, и вы сможете не только проверить собственные знания, но и узнать занимательные факты о кино.