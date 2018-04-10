В Музей кино на ВДНХ перевезли архив режиссера Сергея Эйзенштейна

Архив режиссера Сергея Эйзенштейна переехал Музей кино на Главной выставке страны. До этого свыше полувека фонд Эйзенштейна располагался в небольшой двухкомнатной квартире обычного жилого дома на Смоленской улице, в связи с чем был доступен только ограниченному кругу специалистов.

Как пояснили в пресс-службе музея, архив содержит более пяти тысяч книг на разных языках с пометками режиссера, среди которых — художественная литература, издания по истории искусства и театра, уникальная коллекция печатной графики, более полутора тысяч фотографий, а также личные вещи, мебель и многое другое.

Экспозиция «Кабинет Сергея Эйзенштейна» будет доступна широкой публике после реставрации части вещей из наследия легендарного режиссера. (иб)