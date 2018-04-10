Украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса»

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало медикам смотреть сериалы про врачей для повышения уровня владения английским языком.

Сообщение об этом размещено в фейсбуке министерства.

"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения", — рассказали в минздраве

Рекомендация объясняется тем, что герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологии, а также ведут диалоги с пациентами.

"Постепенно вы запомните много новых слов и фраз", — говорится в рекомендации.

В список рекомендованных к просмотру сериалов помимо «Доктора Хауса» вошли сериалы «Клиника», «Анатамия Грей», «Скорая помощь», «Части тела» и другие.