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Украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса»
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Украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министерство здравоохранения Украины рекомендовало медикам смотреть сериалы про врачей для повышения уровня владения английским языком.
Сообщение об этом размещено в фейсбуке министерства.
"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения", — рассказали в минздраве.
Рекомендация объясняется тем, что герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологии, а также ведут диалоги с пациентами.
"Постепенно вы запомните много новых слов и фраз", — говорится в рекомендации.
В список рекомендованных к просмотру сериалов помимо «Доктора Хауса» вошли сериалы «Клиника», «Анатамия Грей», «Скорая помощь», «Части тела» и другие.
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