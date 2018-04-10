Ещё
5 веских причин смотреть сериал «Картер» на ivi
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 веских причин смотреть сериал «Картер» на ivi 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
На ivi состоялась премьера канадского сериала «Картер», который в официальном эфире Sony Channel появится только через неделю. Рассказываем, почему вы непременно захотите его смотреть.
Забавный сюжет
Успешный актер и звезда популярного детективного шоу Харли Картер оказывается в центре публичного скандала, после которого вынужден проститься с медийной карьерой и вернуться на родину в маленький канадский городок. Обнаружив, что жители принимают его за настоящего детектива, он объединяется с местной полицией и использует свой богатый актерский опыт для раскрытия реальных преступлений.
«Картер» — тонкая пародия на жанр детективных процедуралов, в которой остроумно обыгрываются распространенные и популярные для аналогичных шоу штампы.
Картер
Детективная составляющая
Несмотря на предыдущий пункт, сериал порадует поклонников интересными загадками и серьезными расследованиями. Ведь, помимо помощи местной полиции, Картер преследует и личную цель — разгадать давнюю тайну исчезновения собственной матери.
Актерский состав
Роль главного героя исполнил харизматичный Джерри О’Коннелл, известный публике по фильмам «Пираньи», «Жгучая любовь» и сериалу «Библиотекари». Его основными партнерами в кадре стали Сидни Тамиа Пуатье и Кристиан Бруун.
На ivi раньше, чем в эфире!
И, наконец, самое главное — первый эпизод уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре. Enjoy!
Картер
Ivi.ru: последние новости
8 необычных фильмов об отношениях отцов и детей Бесплатно: 8 фильмов, которые вынесут вам мозг 7 комедий, чтобы разбудить соседей хохотом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение