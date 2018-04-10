5 веских причин смотреть сериал «Картер» на ivi

На ivi состоялась премьера канадского сериала «Картер», который в официальном эфире Sony Channel появится только через неделю. Рассказываем, почему вы непременно захотите его смотреть.

Забавный сюжет

Успешный актер и звезда популярного детективного шоу Харли Картер оказывается в центре публичного скандала, после которого вынужден проститься с медийной карьерой и вернуться на родину в маленький канадский городок. Обнаружив, что жители принимают его за настоящего детектива, он объединяется с местной полицией и использует свой богатый актерский опыт для раскрытия реальных преступлений.

«Картер» — тонкая пародия на жанр детективных процедуралов, в которой остроумно обыгрываются распространенные и популярные для аналогичных шоу штампы.

Картер

Детективная составляющая

Несмотря на предыдущий пункт, сериал порадует поклонников интересными загадками и серьезными расследованиями. Ведь, помимо помощи местной полиции, Картер преследует и личную цель — разгадать давнюю тайну исчезновения собственной матери.

Актерский состав

Роль главного героя исполнил харизматичный Джерри О’Коннелл, известный публике по фильмам «Пираньи», «Жгучая любовь» и сериалу «Библиотекари». Его основными партнерами в кадре стали Сидни Тамиа Пуатье и Кристиан Бруун

На ivi раньше, чем в эфире!

И, наконец, самое главное — первый эпизод уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре. Enjoy!

Картер