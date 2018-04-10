Must see: 15 лучших фильмов, которым достались награды ММКФ

Понятия «кино для фестиваля» и «кино для зрителя» не всегда пересекаются в одном фильме, и не каждую ленту, завоевавшую награду ММКФ, можно смело рекомендовать широкой аудитории. Но эта подборка содержит пятнадцать лучших фильмов, которые и «Святого Георгия» получили, и были высоко оценены публикой.

Чапаев

Чапаев

Самый первый Московский Международный кинофестиваль состоялся в 1935 году, главный приз тогда достался сразу трем картинам, но только этому фильму досталась всенародная любовь и высокие оценки зрителей. Борис Бабочкин создал такой сильный и убедительный образ, что мы, пожалуй, и не вспомним лица настоящего Чапаева, которое не раз видели в учебниках истории.

Судьба человека

Судьба человека

После тридцать пятого года стране долго было не до кинофестивалей. ММКФ возродился только в 1959-м, тогда его призером стала мощнейшая картина «Судьба человека», рассказывающая о советском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, но не сломила.

Пятая печать

Венгерский фильм, которому досталась награда 1977 года. Это глубокая картина о моральном выборе, который пришлось совершить пятерым простым обывателям осенью 1944 года. Зиновий Гердт , приглашенный дублировать ленту, долго отказывался от работы «за экраном», но изменил своем мнение после её просмотра.

Голый остров

В 1961 году главную награду отдали японскому черно-белому и немому фильму режиссера Канэто Синдо. Это драма о тяжелой жизни крестьян.

Иди и смотри

Иди и смотри

Кажется, в нашей стране нет никого, кто не знает лицо парня Флера из рвущей душу военной драмы «Иди и смотри». Картина, основанная на документальных фактах и «Хатынской повести» Адамовича, рассказывает о шестнадцатилетнем мальчишке, который откопал в земле карабин, пошел воевать к партизанам и прошел весь ад войны.

8 с половиной

8 с половиной

Культовый фильм Федерико Феллини получил главный приз в 1963 году.

Чистое небо

Летчик-испытатель Астахов, герой Советского Союза, во время войны попадает в плен. Как тогда было принято, вернувшегося из плена человека отовсюду исключили, лишили наград и уволили. Люди и от меньших проблем спиваются, а тут такое. Только искренняя любовь Саши дала Астахову надежду и веру в справедливость… Главный приз 1961 года.

Васса

Васса

Атмосферная, неспешная, вдумчивая и красивая экранизация пьесы Максима Горького «Васса Железнова», с Инной Чуриковой в главной роли, получила «Золотой приз» в 1981-м.

Война и мир Из четырех фильмов, составляющих эпическое кинополотно по роману Льва Толстого , только этот был представлен на фестивале, но посмотреть стоит, конечно, все.

Комната Марвина

Комната Марвина

Доживем до понедельника

Доживем до понедельника

Картину о школе и учителе истории Мельникове отметило не только жюри фестиваля, но и простые советские зрители, которых опросил журнал «Советский экран» — они назвали ее лучшим фильмом года.

Дерсу Узала

Дерсу Узала

Совместная работа СССР и Японии, которой руководил Акира Куросава , получила сразу и Золотой приз, и Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). И «Оскар».

Мимино

Мимино

Веселая, грустная и трогательная история о грузинском летчике, родине, дружбе, любви и чести, снятая Георгием Данелия , получила Золотой приз в 1977-м. Но это тот случай, когда никакие премии были не нужны — зрители полюбили бы этот фильм навсегда даже без фестиваля.

Фанатик

Фанатик

Потрясающе сыгранная Райаном Гослингом история о религиозном мальчике-еврее, который в двадцать два года побрил голову и подался в самые искренние и убежденные скинхеды. Говорят, мама Гослинга не смогла это посмотреть, заперлась в ванной и плакала. Золотой «Святой Георгий» 2001 года.

В августе 1941 года под Псковом смешались любовь, предательство и месть. Вокруг война, а здесь свои страсти. Трое сбежавших от немцев советских военнопленных прячутся в сарае у деревенского старосты. Самый «свежий» фильм этой подборки.