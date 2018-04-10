Must see: 15 лучших фильмов, которым достались награды ММКФ 

Понятия «кино для фестиваля» и «кино для зрителя» не всегда пересекаются в одном фильме, и не каждую ленту, завоевавшую награду ММКФ, можно смело рекомендовать широкой аудитории. Но эта подборка содержит пятнадцать лучших фильмов, которые и «Святого Георгия» получили, и были высоко оценены публикой.
Чапаев
Чапаев
Самый первый Московский Международный кинофестиваль состоялся в 1935 году, главный приз тогда достался сразу трем картинам, но только этому фильму досталась всенародная любовь и высокие оценки зрителей. Борис Бабочкин создал такой сильный и убедительный образ, что мы, пожалуй, и не вспомним лица настоящего Чапаева, которое не раз видели в учебниках истории.
Судьба человека
Судьба человека
После тридцать пятого года стране долго было не до кинофестивалей. ММКФ возродился только в 1959-м, тогда его призером стала мощнейшая картина «Судьба человека», рассказывающая о советском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, но не сломила.
Пятая печать
Венгерский фильм, которому досталась награда 1977 года. Это глубокая картина о моральном выборе, который пришлось совершить пятерым простым обывателям осенью 1944 года. Зиновий Гердт, приглашенный дублировать ленту, долго отказывался от работы «за экраном», но изменил своем мнение после её просмотра.
Голый остров
В 1961 году главную награду отдали японскому черно-белому и немому фильму режиссера Канэто Синдо. Это драма о тяжелой жизни крестьян.
Иди и смотри
Иди и смотри
Кажется, в нашей стране нет никого, кто не знает лицо парня Флера из рвущей душу военной драмы «Иди и смотри». Картина, основанная на документальных фактах и «Хатынской повести» Адамовича, рассказывает о шестнадцатилетнем мальчишке, который откопал в земле карабин, пошел воевать к партизанам и прошел весь ад войны.
8 с половиной
8 с половиной
Культовый фильм Федерико Феллини получил главный приз в 1963 году.
Чистое небо
Летчик-испытатель Астахов, герой Советского Союза, во время войны попадает в плен. Как тогда было принято, вернувшегося из плена человека отовсюду исключили, лишили наград и уволили. Люди и от меньших проблем спиваются, а тут такое. Только искренняя любовь Саши дала Астахову надежду и веру в справедливость… Главный приз 1961 года.
Васса
Васса
Атмосферная, неспешная, вдумчивая и красивая экранизация пьесы Максима Горького «Васса Железнова», с Инной Чуриковой в главной роли, получила «Золотой приз» в 1981-м.
Война и мир: Андрей Болконский
Война и мир Из четырех фильмов, составляющих эпическое кинополотно по роману Льва Толстого, только этот был представлен на фестивале, но посмотреть стоит, конечно, все.
Комната Марвина
Комната Марвина
В 1997 году «Золотого Георгия» получила история о семье, в которой снялись Мэрил Стрип, Леонардо ДиКаприо, Дайан Китон и Роберт Де Ниро.
Доживем до понедельника
Доживем до понедельника
Картину о школе и учителе истории Мельникове отметило не только жюри фестиваля, но и простые советские зрители, которых опросил журнал «Советский экран» — они назвали ее лучшим фильмом года.
Дерсу Узала
Дерсу Узала
Совместная работа СССР и Японии, которой руководил Акира Куросава, получила сразу и Золотой приз, и Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). И «Оскар».
Мимино
Мимино
Веселая, грустная и трогательная история о грузинском летчике, родине, дружбе, любви и чести, снятая Георгием Данелия, получила Золотой приз в 1977-м. Но это тот случай, когда никакие премии были не нужны — зрители полюбили бы этот фильм навсегда даже без фестиваля.
Фанатик
Фанатик
Потрясающе сыгранная Райаном Гослингом история о религиозном мальчике-еврее, который в двадцать два года побрил голову и подался в самые искренние и убежденные скинхеды. Говорят, мама Гослинга не смогла это посмотреть, заперлась в ванной и плакала. Золотой «Святой Георгий» 2001 года.
В августе 1941 года под Псковом смешались любовь, предательство и месть. Вокруг война, а здесь свои страсти. Трое сбежавших от немцев советских военнопленных прячутся в сарае у деревенского старосты. Самый «свежий» фильм этой подборки.