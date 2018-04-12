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HBO снимет сериал о звездах Instagram
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HBO снимет сериал о звездах Instagram 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Телеканал HBO, который известен такими хитами, как «Секс в большом городе», «Мир Дикого Запада» и, конечно, «Игра престолов», вновь готовит для зрителей кое-что интересное. Сообщается, что компания работает над производством комедийного сериала «Отписавшиеся» (Unsubscribed), главными героями которого станут популярные Instagram-блогеры. Сериал расскажет о влиянии блогов на жизнь современной молодежи и о том, как в современном мире благодаря Instagram формируются понятия о моде, стиле и красоте в целом. В центре внимания окажутся популярные девушки-блогеры и их повседневные жизни. Продюсером нового шоу стала комедийная актриса Тиффани Хэддиш, а кто появится в главных ролях «Отписавшихся», пока неизвестно, также как и когда сериал выйдет в свет. Но, если за дело взялись HBO, можно ожидать действительно интересный проект, который стоит подождать.
попкорнnews
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