Увидел «Танки» — уехал на авто: акция в поддержку нового фильма режиссера Кима Дружинина

Создатели нового приключенческого фильма «Танки» объявили о старте уникальной всероссийской акции — розыгрыша трех автомобилей «УАЗ-Патриот».

Уже 4 апреля открылись предварительные продажи билетов на сеансы киноленты, и каждый зритель, купивший билеты в сети кинотеатров «СинемаПарк» или на сайте «Рамблер. Касса», сможет выиграть автомобиль. Для этого необходимо зарегистрировать свои билеты на промо-сайте.

Финал розыгрыша состоится в День победы 9 мая. Во время прямой трансляции в паблике «Танков» в соцсети VK, с помощью генератора случайных чисел будут определены три счастливчика. Торжественное вручение автомобилей состоится во второй половине мая.

Фильм «Танки» основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине , который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34. В кинопрокат фильм выходит 26 апреля.

"Наше кино об одном из лучших в мировой истории танке Т-34, танке, который помог нашему народу выиграть в неравной схватке с фашизмом, — говорит продюсер фильма Дмитрий Щербанов. — Мы гордимся нашей техникой, именно поэтому мы решили поощрить наших зрителей и разыграть среди киноманов отечественный автомобиль «УАЗ-Патриот», такой же вездеход, как и легендарный танк Т-34".

Накануне выхода в российский кинопрокат приключенческого фильма «Танки» издательство АСТ выпустило одноименную книгу. Её авторами стали продюсеры картины Дмитрий Щербанов и Олег Антипов.

Создатели фильма не скрывают, что, хотя лента основана на реальных исторических событиях, в картине немало вымышленных сюжетных линий: есть приключения и даже любовь. «Именно поэтому в нашей книге мы отошли от излюбленного в последнее время кинематографистами метода новеллизации, — говорит генеральный продюсер фильма и соавтор книги Дмитрий Щербанов. — В нашей книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности. Как создавался Т-34, на какие жертвы шли его создатели».

"При этом мы попытались донести до читателей важную мысль, — уточняет сопродюсер фильма и соавтор книги Олег Антипов. — При определенных стечениях исторических обстоятельств в реальности вполне могло быть всё так, как и в нашем кино. Я рад, что книгой заинтересовалось издательство АСТ. Мы решили, что вместе с фильмом книга станет еще одним весомым вкладом в укрепление памяти о Михаиле Кошкине — выдающемся конструкторе, который ценой своей жизни помог нашей стране приблизить великую Победу".