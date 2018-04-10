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Пэрис Джексон хочет исполнить мечту своего отца Майкла
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Пэрис Джексон хочет исполнить мечту своего отца Майкла 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Одним из заветных желаний Майкла Джексона было сняться в настоящем большом кино: так, например, он очень хотел заполучить роль Джа Джа Бинкса в «Звездных войнах», но Джордж Лукас в итоге сделал этого инопланетного персонажа нарисованным. Возможно, теперь осуществить мечту Майкла удастся его дочери — 20-летней Пэрис Джексон? Как рассказал источник, 2018 год обещает быть для девушки крайне насыщенным: она готова всерьез взяться за осуществление своих монументальных планов.
«Вместо чисто символических ролей то тут, то там Пэрис хочет не только расширить свой актерский потенциал, но и попробовать создать собственное амплуа, что-то действительно серьезное, и уникальное, и, возможно, связанное с волшебством и мистикой: Пэрис так все это любит».
Можно сказать, что первые шаги на пути к мечте уже сделаны: в прошлом году Джексон дебютировала в сериале «Звезда». Кстати, вдохновляет девушку не только пример своего знаменитого отца, но и… Джонни Деппа. «Стать кем-то вроде Джонни в женском обличье — голубая фантазия Пэрис», — добавил источник. Почему бы и нет?
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