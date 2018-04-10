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У фильма «Kingsman» будет два сиквела
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У фильма «Kingsman» будет два сиквела 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
О двух частях продолжения сообщил автор оригинальной серии комиксов «Kingsman» Марк Миллар. Сценарий к одному из фильмов почти готов. Также сценарист рассказал, что в продолжении «Kingsman» не появится Элтон Джон. Дата выхода и актерский состав фильмов пока неизвестны.
В сентябре 2017 года режиссер Мэттью Вон в одном из интервью заявил, что хочет видеть Дуэйна Джонсона в роли злодея.
Напомним, «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), являющийся продолжением первого фильма «Kingsman: Секретная служба» (2015), собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов.
«Kingsman» — серия англо-американских шпионских боевиков режиссера Мэттью Вона. В проекте задействованы: Тэрон Эджерсон, Колин Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Хэлли Берри, Джулианна Мур, Марк Стронг.
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