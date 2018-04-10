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«У Lucasfilm есть цифровые копии ваших любимых актёров из „Звёздных войн“»
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«У Lucasfilm есть цифровые копии ваших любимых актёров из „Звёздных войн“» 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Специалисты студии рассказали, как создавались комплексные сцены «Последних джедаев» с использованием визуальных и практических эффектов.
В интервью изданию Inverse Entertainment специалист Lucasfilm по спецэффектам Бен Моррис (Ben Morris) рассказал, что у студии есть цифровые «клоны» всех ведущих актёров «Звёздных войн».
Мы всегда будем сканировать всех ведущих актёров фильма. Мы не знаем, понадобятся ли нам [цифровые копии]. Мы не сканируем их для какого-то архива — это делается на случай, если персонажа понадобится упомянуть в следующих фильмах.
Кроме того, цифровые копии актёров часто используются в постпродакшне во время работы над сложными визуальными эффектами. Аниматор Lucasfilm Стивен Альпин (Stephen Alpin) в качестве примера привёл сцену из «Последних джедаев», где Лея возвращается на корабль из открытого космоса.
Авторы комбинировали реальные съёмки со спецэффектами, и именно для этого понадобилась цифровая копия Кэрри Фишер.
Моррис рассказал, что фрагмент со взрывом, где Лею выбрасывает с корабля, снимался вживую с использованием реальной пиротехники. Затем шёл эпизод в открытом космосе, где героиня Фишер начинает замерзать, — в нём использовалась цифровая копия актрисы. Для крупных планов вновь снимали настоящую актрису.
Заключительная часть, в которой генерал Органа возвращается на корабль при помощи силы, снималась с помощью каскадёра, внешность которого потом поменяли при помощи CG-графики.
Впервые авторы «Звёздных войн» использовали цифровую копию актёра при работе над спин-оффом «Изгой-один». Таким образом на экран удалось вернуть персонажа Питера Кушинга, скончавшегося в 1994 году, а также представить молодую Лею. Принцессу сыграла актриса Ингвильд Дейла, лицо которой впоследствии заменили CG-копией.
По словам аниматора Стивена Альпина, технологии цифровой анимации не сильно изменились со времён третьего эпизода «Звёздных войн». Однако теперь авторы располагают более продвинутой вычислительной техникой, что ускоряет производство. Благодаря этому специалисты могут уделить больше времени деталям, например, волосам и коже и cделать изображение ещё более реалистичным.
В конце интервью Моррис сказал, что Lucasfilm делает цифровые копии не только актёров, но даже пришельцев.
[Мы делаем копии] молодых актёров, старых актёров — абсолютно всех.
Фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» вышел в декабре 2017 года и собрал в мировом прокате больше 1,3 миллиарда долларов. Также картина вошла в десятку самых кассовых кинолент в истории кинематографа.
#звёздныевойны #кино
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