В Гатчине откроется XXIV кинофестиваль «Литература и кино» 

12 апреля в Гатчине в Ленинградской области торжественно откроется XXIV кинофестиваль «Литература и кино», в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературные основу.
ХХIV Российский кинофестиваль «Литература и кино» будет проходить в Гатчине с 12 по 18 апреля. В этом году в конкурсный показ вошли 9 игровых и 9 неигровых картин. Среди художественных фильмов — новинки отечественного кинематографа «Белые ночи», «Грани любви», «Гупешка», «Довлатов», «Мешок без дна», «Три сестры», «Хармс», «Холодное танго», «Язычники». Свои новые документальные работы представят режиссеры Андрей Осипов, Олеся Фокина, Мария Линдер, Андрей Грачев, Валентина Елина, Максим Кузнецов, Лилия Вьюгина, Галина Долматовская, Сергей Кудряшов.
Традиционно «Литература и кино» будет сопровождаться тематическими выставками, круглым столом по проблемам взаимосвязи литературы и киноискусства, ретроспективными показами. Гостей и участников кинофестиваля также ждет насыщенная литературная программа с участием известных поэтов и писателей, которые порадуют своих читателей творческими встречами.
Торжественная церемония открытия XXIV кинофестиваля «Литература и кино» состоится 12 апреля в 18.00 в кинотеатре «Победа».
Напомним, что первый российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже 20 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа.