В Гатчине откроется XXIV кинофестиваль «Литература и кино»

12 апреля в Гатчине в Ленинградской области торжественно откроется XXIV кинофестиваль «Литература и кино», в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературные основу.

Традиционно «Литература и кино» будет сопровождаться тематическими выставками, круглым столом по проблемам взаимосвязи литературы и киноискусства, ретроспективными показами. Гостей и участников кинофестиваля также ждет насыщенная литературная программа с участием известных поэтов и писателей, которые порадуют своих читателей творческими встречами.

Торжественная церемония открытия XXIV кинофестиваля «Литература и кино» состоится 12 апреля в 18.00 в кинотеатре «Победа».

Напомним, что первый российский кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже 20 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа.