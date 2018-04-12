В Гатчине открывается российский кинофестиваль «Литература и кино»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Российский кинофестиваль «Литература и кино» открывается в четверг в Гатчине Ленинградской области, где ежегодно демонстрируют новинки отечественных экранизаций. Это единственный в стране кинофорум, в котором участвуют только фильмы, имеющие литературную основу.

"Уровень игровых картин оказался значительно выше того, что был в последние годы. Но если год назад география фестиваля расширилась до Якутска, Перми, Хабаровска, Владикавказа, то на этот раз географического размаха нет: в основном все сосредоточено около двух столиц. Отборщики выбирали из того, что сами находили на протяжении года", — рассказала ТАСС кинокритик, член отборочной комиссии Светлана Хохрякова.

Она отметила, что жюри под руководством народного артиста России режиссера Вадима Абдрашитова предстоят напряженные дни — его члены отсмотрят и оценят девять игровых и девять документальных картин, отобранных на конкурс. По словам Хохряковой, в основе отобранных фильмов — «самая разная литература: от японского писателя начала XX века Рюноскэ Акутагавы в „Мешке без дна“ Рустама Хамдамова до вольного изложения „Белых ночей“ Федора Достоевского одним из самых востребованных представителей новой драмы Вячеславом Дурненковым».

Есть радикальное прочтение чеховских «Трех сестер» Юрием Грымовым, где все персонажи намеренно состарены, и взгляд студентов ВГИК на Ивана Бунина Александра Куприна в «Гранях любви» Владимира Грамматикова . Зрители увидят и другие экспериментальные работы, в частности — картину об Александре Пушкине, созданную при содействии московского музея его имени, где разные люди — известные и рядовые — пытаются понять, что стало с русским гением сегодня.

Есть среди конкурсных картин и экранизации современных пьес. Одна из них — «Язычники», дебют молодого режиссера Леры Сурковой сделана по пьесе Анны Яблонской , трагически погибшей в 2011 году во время теракта в аэропорту Домодедово . Хохрякова выразила уверенность, что фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего вызовет много дискуссий, «но это тот редкий случай, когда современный режиссер задумывается о серьезных вещах и относится к кино как к искусству».

Гости и юбилеи

Кинофестиваль «Литература и кино» — некоммерческая культурологическая акция, где участники могут встретиться с гатчинской публикой, а зрители — познакомиться с любимыми актерами, режиссерами, писателями. Среди гостей — народные артисты РФ Светлана Немоляева Борис Клюев , которые проведут творческие вечера.

Лауреатов назовут 18 апреля на церемонии закрытия в кинотеатре «Победа», где пройдут все главные события фестиваля. В этот день озвучат и обладателя Гран-при «Гранатовый браслет».