В Самаре состоится фестиваль доброго кино «Свет лучезарного ангела»

В субботу, 14 апреля, в 14.00 в Самаре в кинотеатре AMBARSINEMA, зал №4, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) пройдет открытие Международного благотворительного кинофестиваля «Свет лучезарного ангела», сообщает правительство Самарской области.

В течение двух дней — 14 и 15 апреля — жители и гости Самары смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля, и принять участие в мастер-классах и семинарах от известных режиссеров, педагогов, деятелей искусства и культуры, в том числе в мастер-классах анимационной студии Александра Татарского «Пилот» по созданию мультипликационных фильмов.

«Свет лучезарного ангела» является некоммерческим проектом. Вход на кинопоказы и другие мероприятия для детей и взрослых свободный.

Фестиваль «Свет лучезарного ангела» является одним из приоритетных проектов Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» и проводится ежегодно начиная с 2005 года. За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом «Доброе кино возвращается», смогли познакомиться с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными, игровыми, документальными и мультипликационными.

Цели фестиваля — поддержка «доброго кино» для детей и взрослых, воспитание подрастающего поколения в традициях добра и человечности, укрепление духовных и нравственных ценностей.

В Самарской области фестиваль пройдет при поддержке правительства Самарской области. Соорганизаторы проекта — руководство ТК «Амбар».