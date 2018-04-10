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В Самаре состоится фестиваль доброго кино «Свет лучезарного ангела»
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В Самаре состоится фестиваль доброго кино «Свет лучезарного ангела» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В субботу, 14 апреля, в 14.00 в Самаре в кинотеатре AMBARSINEMA, зал №4, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) пройдет открытие Международного благотворительного кинофестиваля «Свет лучезарного ангела», сообщает правительство Самарской области.
В торжественной церемонии открытия примут участие представители правительства Самарской области, Самарской епархии, руководства РПЦ и ВРНС, почетные гости праздника — Мария Ситтель и Николай Валуев.
В течение двух дней — 14 и 15 апреля — жители и гости Самары смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля, и принять участие в мастер-классах и семинарах от известных режиссеров, педагогов, деятелей искусства и культуры, в том числе в мастер-классах анимационной студии Александра Татарского «Пилот» по созданию мультипликационных фильмов.
«Свет лучезарного ангела» является некоммерческим проектом. Вход на кинопоказы и другие мероприятия для детей и взрослых свободный.
Фестиваль «Свет лучезарного ангела» является одним из приоритетных проектов Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» и проводится ежегодно начиная с 2005 года. За эти годы зрители фестиваля, проходящего под девизом «Доброе кино возвращается», смогли познакомиться с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными, игровыми, документальными и мультипликационными.
В разные годы лауреатами фестиваля становились такие режиссеры как Владимир Хотиненко, Николай Хомерики, Павел Лунгин.
Цели фестиваля — поддержка «доброго кино» для детей и взрослых, воспитание подрастающего поколения в традициях добра и человечности, укрепление духовных и нравственных ценностей.
В Самарской области фестиваль пройдет при поддержке правительства Самарской области. Соорганизаторы проекта — руководство ТК «Амбар».
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