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СМИ: Мила Кунис и Эштон Катчер на грани разрыва
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СМИ: Мила Кунис и Эштон Катчер на грани разрыва 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых красивых и ярких пар Голливуда Мила Кунис и Эштон Катчер на грани разрыва. Виной всему ревность актрисы, пробудившаяся из-за съемок супруга в постельных сценах нового сезона сериала «Ранчо», в котором его партнершей стала сексуальная блондинка Элиша Катберт.
Вот уже несколько дней все заокеанские таблоиды «кричат» о скором разрыве между двумя потрясающими актерами, которые казались самой крепкой семейной парой во всем Голливуде (не считая Голди Хоун и Курта Рассела, конечно) — Милы Кунис и Эштона Катчера. Виной семейных распрей стала банальная ревность супруги к партнерше Эштона по съемочной площадке, которой стала сексуальная блондинка Элиша Катберт, известная российскому зрителю по фильмам «Соседка» и «Дом восковых фигур».
По сюжету многосерийного фильма Элиша играет роль бывшей возлюбленной героя Эштона и, судя по отзывам поклонников, в первом и втором сезонах между актерами было снято множество интимных сцен. Этого же зрители ожидали и от третьей части сериала, однако Мила Кунис посчитала нужным воспрепятствовать данному замыслу создателей и встать на защиту семейных интересов.
Поклонники пары отнеслись к поступку актрисы довольно неоднозначно — одни ее поддержали, а другие отметили, что в таком случае и ей не стоит больше соглашаться на подобные сцены в фильмах, в которых она задействована. «Странная позиция… Он же актер! Она-то должна понимать» «Молодец Мила! А то после таких вот сцен мужики и уходят к другим… партнершам» «Не понимаю зачем она так. Сама вон сколько голой светилась в фильмах и ничего… А тут прям разошлась» «Бедный Эштон! Вот как с таким справиться? Это же его работа… Кто-кто, а она должна это понимать» Напомним, что Мила и Эштон поженились в 2015 году. У пары растут двое общих детей — дочь Уайат и сын Дмитрий, которых родители планируют оставить без наследства.
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