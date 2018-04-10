Почти все сценарии новых «Мстителей» были поддельными

Премьера супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» всё ближе, но накал борьбы со спойлерами не стихает. Не так давно братья Руссо, режиссёры фильма, обратились ко всем зрителям с призывом не раскрывать детали сюжета тем, кто ещё не успел посмотреть фильм. Их поддержали многие из участников съёмочной группы. Причём, как оказалось, сами они уж точно не выдадут тайну.

В интервью Hey U Guys британский актёр Пол Беттани (Вижен) объяснил, что сам не имеет представления о сюжете фильма. Более того: никто из участников съёмок до сих пор не видел новых «Мстителей» целиком. Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон Бенедикт Камбербэтч и другие впервые посмотрят картину вместе со всеми, когда состоится её премьера.

На этот раз секретность вокруг фильма ещё сильнее выросла. Буквально до уровня безумия. Мы читаем свои сценарии, а они оказываются поддельными. В них сюжетные повороты и сцены, которые никогда не снимались. Вы говорите с режиссёром, он утверждает, что всё будет снято в конце, но этого так и не происходит.

Пол Беттани

По словам актёра, сюжеты «Мстителей» три раза просачивались в сеть. После этого продюсеры заказали несколько вариантов поддельного сценария и именно их вручили всем причастным. На всю съёмочную группу было всего три подлинных скрипта, и они хранились на трёх iPad.

Ранее Том Холланд (Человек-паук) рассказывал в интервью, что от него секреты фильма скрывали с особым пристрастием. Актёр неоднократно «выбалтывал» закрытую информацию, в частности, о том, что о Человеке-пауке снимут трилогию. Он же первым проговорился, что его герой появится в новых «Мстителях». Поэтому во время съёмок ему даже не называли его экранного партнёра.

Я помню, братья Руссо говорили мне: «Ты стоишь здесь, потом сражаешься, потом всё остальное». Я их спрашиваю: хорошо, а с кем я сражаюсь? А они — не можем сказать, это секрет. Ну хоть какой он? Не можем сказать, ты догадаешься. Ну хоть насколько большой? Не можем сказать. Так что я просто стою перед камерой минут пятнадцать и молочу воздух. Никогда бы не подумал, что подпишусь на такое. Но я уже привык.

Том Холланд

Американская премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» состоится 27 апреля. И до 3 мая российским поклонникам Marvel наверняка будет сложно избежать спойлеров.