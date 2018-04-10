В сеть утекла информация о самой эпичной битве «Игры престолов»

Создатели «Игры престолов» закончили съемки самой эпичной битвы в сериале, которые длились рекордные для шоу 55 ночей. Об этом сообщил фан-сайт Watchers on the Wall.

О съемках битвы поклонники узнали из закрытого Instagram-аккаунта помощника режиссера Джонатана Кинлана. Он опубликовал фото открытки, которую члены съемочной группы получили от продюсеров и затем слили в открытый доступ. Кинематографистов поблагодарили за то, что те выдержали 55 ночей «холода, снега, дождя, грязи, овечьего дерьма Тоома и ветров Магераморна (деревни в Северной Ирландии — прим. »Ленты.ру» )».

Из поста Кинлана стало известно, что битва будет проходить в трех разных локациях. Фанаты предположили, что речь идет о битве за замок Винтерфелл, декорации которого съемочная группа сожгла в феврале. Отмечается, что новая эпичная сцена заняла у создателей сериала больше времени, чем «Битва бастардов» из шестого сезона.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени».