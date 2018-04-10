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Мэйси Уильямс: «В киноиндустрии чувствуешь себя очень одиноко»
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Мэйси Уильямс: «В киноиндустрии чувствуешь себя очень одиноко» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс дала интервью порталу TheFix, в котором рассказала о трудностях работы в киноиндустрии. Девушка призналась, что ей хочется жить той жизнью, которая была у нее до мировой славы, и повышенное внимание прессы ей неинтересно — а реалии в киноиндустрии таковы, что найти там каких-то друзей или близких людей почти нереально. «В индустрии кино всегда чувствуешь себя очень одиноко, поэтому я так сильно тянусь к своей семье и родным. Я всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой и могу жить привычной для себя жизнью», — говорит исполнительница роли Арьи Старк.
Похоже, Мэйси не скоро сможет насладиться одиночеством и отсутствием внимания со стороны публики, ведь она исполнила одну из главных ролей в новом фильме из мира Людей Икс — «Новые мутанты», премьера которых недавно была перенесена на 21 февраля 2019 года. попкорнnews
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