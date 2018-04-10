Украинских врачей обучат по сериалу «Клиника»

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать уровень образования с помощью медицинских телешоу. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения», — говорится в публикации.

По мнению министерства, врачи смогут пополнить словарный запас. В посте не уточняется, идет ли речь о развитии навыков английского языка и оригинальной озвучке. «Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и так далее. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро понимать, о чем идет речь, из контекста», — добавили в ведомстве.

Среди рекомендованных к просмотру сериалов оказались «Доктор Хаус», «Клиника», «Скорая помощь», «Анатомия страсти» и «Части тела».