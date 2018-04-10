Молодежная палата Рязановского организует кинопоказ

Молодежная палата поселения Рязановское совместно с Домом культуры «Десна» 11 апреля организует социальный показ фильма «Движение вверх».

— Российский спорт в кино на данный момент является темой нашей активности в организации «Движок». Отечественный фильм «Движение вверх» наши активисты считают достойным и мотивирующим на победу, — поделилась главный специалист отдела по организационной работе местной администрации Елена Зайцева

Отметим, что «Движок» представляет собой сетевую площадку, где резервисты и представители Молодежных парламентов всей Москвы выполняют задания, набирают очки и соревнуются друг с другом.