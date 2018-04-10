Lucasfilm уже оцифровали всех ключевых актёров «Звёздных войн». На всякий случай

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» — спин-офф культовой космической саги — показал, как далеко ушли современные технологии в кино. При помощи достижений в компьютерной графике специалисты Lucasfilm смогли воссоздать цифрового двойника Питера Кушинга в роли гранд-мофф Таркина и молодую Кэрри Фишер в роли принцессы Леи. Многие зрители задаются вопросом, как далеко могут зайти Lucasfilm, создавая компьютерные версии актёров. Ответ дал Бен Морис, руководитель отдела спецэффектов студии.

На самом деле, мы всегда оцифровываем всех ключевых актёров фильма. Мы не знаем, в какой именно момент они нам вдруг понадобятся. Мы не ставим себе цель отсканировать их для какого-то архива, нет. Просто образы могут пригодиться позже.

С одной стороны, это кажется немного жутким, но для многомиллионной франшизы вроде «Звёздных войн» оцифровка актёров — настоящая необходимость. Это и упрощает работу над спецэффектами, и позволяет не выдёргивать актёра в случае досъёмок. В качестве примера Морис привёл сцену из «Последних джедаев», когда Лея оказалась в космосе.

Мы сделали множество кадров, совместили их и добавили компьютерной графики. Когда её выбрасывает в космос, то это цифровая Лея. Когда камера приближается, то это Кэрри. А когда она летит в сторону, то это смешение того и другого.