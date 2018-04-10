Гарри Поттер повзрослел и шокировал поклонников своим видом

Кумир миллионов осунулся и отрастил бороду.

Кажется, каждая вторая девчонка в детстве была влюблена в Гарри Поттера , а потом и мечтала встретить актера, сыгравшего эту роль. Но со временем Дэниэл Рэдклифф совсем перестал напоминать своего, пожалуй, главного персонажа.

В последнее время поклонники актера стали замечать, что он как будто перестал следить за собой: осунулся и даже отпустил бороду. А в комментариях к его фотографиям в Instagram все чаще можно встретить совсем нелестные комментарии. В том числе и от русскоговорящих пользователей.

«Это правда Гарри Поттер? Я не верю», «Больше похож на бездомного, чем на успешного актера. Почему совсем за собой не ухаживает? Он ведь зарабатывает лицом», «Может, злоупотребляет вредными привычками?», — предположили подписчики его странички.

Дэниел с другом, актером Билли Крудапом

Но некоторые фанаты решили заступиться за любимого актера и подчеркнули, что тому надо только побриться и уложить волосы, чтобы снова стать секс-символом.

Сейчас Дэниэлу Рэдклиффу 28 лет. Несмотря на то что большинство его поклонников помнят актера именно по роли Гарри Поттера, англичанин успел получить немало других звездных ролей — его можно увидеть в «Рогах», «Джунглях», «Абсолютной власти», «Женщине в черном» и других голливудских блокбастерах, причем часто в главных ролях. В личной жизни у актера тоже все хорошо — он уже несколько лет встречается с актрисой Эрин дарк и даже обещает жениться.

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