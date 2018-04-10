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Французскому актёру Гийому Кане исполняется 45 лет
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Французскому актёру Гийому Кане исполняется 45 лет 

RT на русском 1 час назад
Актёр Гийом Кане — один из тех людей, которых в профессию привёл случай. Кане с детства занимался конным спортом и намеревался сделать карьеру жокея, однако в 18 лет получил серьёзную травму и вынужден был сменить род деятельности. Причём кардинальным образом: юноша поступил в драматическую школу, а затем начал играть в театре и сниматься в фильмах. Благодаря таланту и привлекательной внешности ему очень быстро удалось стать одним из самых востребованных французских актёров. Сегодня в числе актёрских работ Гийома Кане — порядка 60-ти картин. Несколько фильмов он снял в качестве режиссёра. В последней из таких кинолент, комедии «Вечно молодой», Кане сыграл самого себя. По сюжету французский актёр пытается выбраться из тени знаменитой супруги — Марион Котийяр. О жизни и творчестве Гийома Кане — в фотогалерее RT.
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