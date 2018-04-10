Чудновец предложила Василию Сигареву снять фильм о ее жизни

Бывшая воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, а позднее оправданная, во время встречи с режиссером Василием Сигаревым и актрисой Яной Трояновой вместо вопроса выступила с предложением. Сигарева Чудновец попросила снять фильм о ее жизни и о том, «как ее посадила система». В ответ ведущий встречи предложил оставить этот вопрос для антракта.

Яна Троянова, в свою очередь, рассказала присутствующим, что Евгения Чудновец уже подходила к ним на улице до начала мероприятия. При этом, она спросила у знакомого режиссера и актрисы, «не Сигарев ли он».

Напомним, Евгения Чудновец была осуждена в 2016 году за репост в соцсети. Ей инкриминировали распространение детской порнографии. Женщину осудили на 6 месяцев колонии, позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до пяти месяцев. «Дело Чудновец» вызвало широкий общественный резонанс. О нем во время пресс-конференции сообщили президенту России Владимиру Путину , глава государства дал поручение проверить «дело Чудновец». В конечном счете Верховный суд Российской Федерации направил дело на пересмотр, и в марте прошлого года Курганский областной суд полностью оправдал Чудновец.

Фото: facebook.com/vasiliy.sigarev