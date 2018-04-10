Квентин Тарантино впал в детство

55-летний режиссер всегда стремился выйти за рамки привычного. Это относится и к использованию транспортных средств, предназначенных только для детей.

Пятничным вечером Квентин отправился в один из супермаркетов за едой, но не удержался, когда увидел несколько аттракционов. Режиссер взгромоздился на машинку Скуби Ду, работающую от монет, и «прокатился» на ней на глазах у удивленных прохожих. Некоторые зеваки успели заснять видео и выложить запись в сеть.

Заметно располневший Кевин находился в компании других звезд Голливуда, строящих планы относительно нового фильма. Известно, что Тарантино не выпустил ни одной картины с 2015 года, когда в прокат вышел фильм «Омерзительная восьмерка». Но его имя связывают с премьерой «Стар Трека» и третьей частью франшизы «Убить Билла». Неизвестно, имела ли поездка на детской машинке какое-то отношение к творческим планам режиссера.