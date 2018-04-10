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Квентин Тарантино впал в детство
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Квентин Тарантино впал в детство 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
55-летний режиссер всегда стремился выйти за рамки привычного. Это относится и к использованию транспортных средств, предназначенных только для детей.
Пятничным вечером Квентин отправился в один из супермаркетов за едой, но не удержался, когда увидел несколько аттракционов. Режиссер взгромоздился на машинку Скуби Ду, работающую от монет, и «прокатился» на ней на глазах у удивленных прохожих. Некоторые зеваки успели заснять видео и выложить запись в сеть.
Заметно располневший Кевин находился в компании других звезд Голливуда, строящих планы относительно нового фильма. Известно, что Тарантино не выпустил ни одной картины с 2015 года, когда в прокат вышел фильм «Омерзительная восьмерка». Но его имя связывают с премьерой «Стар Трека» и третьей частью франшизы «Убить Билла». Неизвестно, имела ли поездка на детской машинке какое-то отношение к творческим планам режиссера.
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